Wetter Palma (07.06.24 bis 14.06.24): Wetterbericht und Temperaturentrend für die kommende Woche

Aktuelle Wetterprognose für Palma de Mallorca

In Palma de Mallorca können Einwohner und Besucher in der nächsten Woche eine vielfältige Palette von Wetterphänomenen erwarten. Mit einem Mix aus Sonne, Wolken und leichtem Regen gibt es allerhand, was das Wetterherz begehren kann. Lesen Sie weiter, um mehr über die detaillierte Wettervorhersage vom 07. Juni bis zum 14. Juni 2024 zu erfahren.

Wetterübersicht für die kommende Woche in Palma Der Start in die neue Woche am Donnerstag, dem 07. Juni, präsentiert sich mit gebrochenen Wolkenformationen und sommerlichen 31°C. Ein leichter Wind weht mit 7 km/h durch die Stadt und die Luftfeuchtigkeit bleibt angenehm niedrig bei 27%. Der Luftdruck hält sich stabil bei 1016 hPa.

Am Freitag, dem 08. Juni, wird es etwas kühler mit Höchsttemperaturen von 27°C unter dichter Bewölkung. Der Wind flaut leicht ab, und auch die Feuchtigkeit steigt auf 60%, was für ein merklich feuchteres Klima als am Vortag sorgen kann. Der Luftdruck scheint leicht zu fallen und erreicht 1008 hPa.

Das Wochenende leitet der 09. Juni mit einem klaren Himmel und angenehmen 26°C ein. Eine leichte Brise bewegt die Luft mit nunmehr entspannten 5 km/h, und die Luftfeuchtigkeit bleibt angenehm bei 55%.

Ein vergleichbares Bild zeichnet sich für Samstag, den 10. Juni, mit gebrochenen Wolken und weiterhin 26°C. Der Luftdruck steigt wieder leicht an auf 1011 hPa, während die Feuchtigkeit ein wenig fällt auf 52%.

Leichter Regen kündigt sich für den Beginn der neuen Woche an. Am Sonntag, 11. Juni, sollten Sie einen Schirm dabei haben, denn bei 25°C wird es feucht. Mit dem Regen steigt die Luftfeuchtigkeit auf 58%, während der Wind mit 7 km/h trockene Phasen durchziehen wird.

Die regnerische Phase setzt sich am Montag, 12. Juni, mit 22°C und erneutem leichten Regen fort. Die Luftfeuchtigkeit erreicht nun 70% bei einem leicht erhöhten Luftdruck von 1013 hPa.

Am Dienstag, 13. Juni, lockert sich das Wettergeschehen wieder etwas auf und der Regen bleibt unscheinbar. Die Temperatur steigt leicht auf 23°C bei weiter fallender Feuchtigkeit von 55%.

Zum Abschluss der Prognosewoche am Mittwoch, 14. Juni, zeigt sich das Wetter beständig mit erneut leichtem Regen und konstanten 23°C. Mit einem Luftdruck von 1019 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 53% scheint sich das Wetter langsam zu beruhigen.

Die Tage klingen über die Woche hinweg auch immer länger aus, denn während am ersten Tag der Sonnenuntergang für 19:14 Uhr angesetzt ist, dürfen wir uns zum Ende am 14. Juni auf einen Sonnenuntergang erst um 19:18 Uhr einstellen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 7.6.2024, 01:41:44. +++