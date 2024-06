Wetter Valldemossa: 7-Tage-Prognose mit Temperaturen und Niederschlagsrisiko (7.6.2024)

Wetterbericht für Valldemossa: Was erwartet Sie in den kommenden Tagen?

Die pittoreske Gemeinde Valldemossa auf Mallorca bietet nicht nur beeindruckende Kulturlandschaften, sondern auch ein abwechslungsreiches Wetterbild. Mit Blick auf die bevorstehende Woche können Einheimische und Besucher gleichermaßen von der Wetterlage vom 7. Juni bis zum 14. Juni 2024 ein gemischtes Programm aus Sonne und Regen erwarten. Wir präsentieren Ihnen die tägliche Dosis an Wetter-Details, um bestens für Ihre Freizeitgestaltung oder Alltagsplanung gerüstet zu sein.

Wetteraussichten für das Wochenende

An diesem Wochenende begrüßt Sie Valldemossa mit teilweise bewölktem Himmel bei Höchsttemperaturen um die 30°C am Freitag, den 7. Juni. Mit einem leichten Wind von 6 km/h und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 38% verspricht der Tag trotz der Wolken angenehmes Wetter. Den Samstag kennzeichnen überwiegend bedeckte Wolken, und es kühlt auf angenehme 27°C herunter, begleitet von ähnlichen Windverhältnissen und steigender Luftfeuchtigkeit auf 63%.

Wochenstart mit leichtem Niederschlag

Die neue Woche beginnt in Valldemossa mit etwas mehr Frische. Am Sonntag, dem 9. Juni, müssen Sie mit leichtem Regen und Temperaturen um die 24°C rechnen. Der Wind lässt nach, bleibt aber leicht spürbar mit 5 km/h. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 68% und dem unveränderten Druck fühlt sich die Luft etwas schwerer an.

Der Montag kündigt sich ähnlich an; leichter Regen bleibt Ihr täglicher Begleiter bei Höchsttemperaturen von 26°C. Der Wind legt eine kleine Verschnaufpause ein und rutscht auf minimale 2 km/h herunter.

Mitte der Woche: Wolkendecke dominiert

Die Wochentage bringen keine großen Überraschungen in Sachen Temperatur. Der Dienstag bleibt mit 26°C stabil. zwar bestimmen weiterhin überwiegend Wolken das Himmelsbild, Niederschläge treten allerdings seltener auf. Am Mittwoch und Donnerstag zeigen sich weiterhin leichte Regenschauer bei Temperaturen um die 22 bis 23°C. Alle Tage sehen ähnliche Windverhältnisse.

Regenkleidung bereithalten: Wochenendeausblick

Das erneute Wochenende deutet auf eine ähnliche Wetterlage hin wie zu Wochenbeginn. Sowohl der 13. als auch der 14. Juni 2024 lassen mit leichtem Regen und Temperaturen um die 22°C eher zu einem gemütlichen Tag im Café als zu ausgiebigen Sonnenbädern einladen. Dies ist ideal, um Valldemossa's kulturelle Einrichtungen zu erkunden oder in der Natur zu wandern, allerdings mit entsprechender Vorbereitung auf Feuchtigkeit.

Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Valldemossa

Für Frühaufsteher und Nachtschwärmer: Der Sonnenaufgang in Valldemossa begrüßt Sie in dieser Woche täglich um 4:21 Uhr, während die Abenddämmerung gegen 19:15 Uhr einsetzt und mit jeder Minute gegen Wochenende hinzu bis zum 19:18 Uhr Sonnenuntergang verlängert.

