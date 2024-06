Wetteraussichten für Consell, Mallorca: 7. Juni bis 14. Juni 2024 (7.6.2024)

Exklusive Wettervorhersage für Consell auf Mallorca

Die sommerliche Hitze hält an: In den kommenden Tagen präsentiert sich das Wetter in Consell, Mallorca, mit hohen Temperaturen und einer abwechslungsreichen Wolkendecke. Entdecken Sie die detaillierte Wetteranalyse für den Zeitraum vom 7. Juni bis zum 14. Juni 2024.

Sonniges Ambiente wird durch gelegentliche Wolken ergänzt

Am Donnerstag, den 7. Juni, erreichen die Temperaturen spitzenmäßige 34 °C, die von einer leichten Brise mit 5 km/h sanft gekühlt werden. Vereinzelte Wolken könnten sich zwar blicken lassen, versprechen aber kein trübes Gemüt, während die Luftfeuchtigkeit auf bemerkenswert niedrige 10 % sinkt, ideal für jegliche Aktivität im Freien.

Leichter Trend zu kühleren Tagen

Die folgenden Tage künden einen leichten Rückgang der Temperaturen an. Am Freitag sieht es mit 31 °C und einem überwiegend bedeckten Himmel etwas kühler aus, was zugleich eine höhere Luftfeuchtigkeit von 38 % zur Folge hat. Am Wochenende dürfen Sie einen perfekt heiteren Himmel erwarten, da das Quecksilber auf angenehme 28 °C sinkt und die Wolken sich spärlich zeigen.

Regenschauer tauchen in der Wochenmitte auf

Der Montag begrüßt uns mit leichtem Regen und haltbaren 29 °C, und auch der Dienstag wird nicht viel anders, mit einer milderen 26 °C und dichtem Wolkenbild. Mittwoch und Donnerstag kündigen leichtere Regenschauer bei 22 °C an, die die Straßen von Consell sanft tränken werden.

Bedingungen zum Wochenende hin

Das Wetter beruhigt sich etwas zum Ende der Vorhersageperiode, mit leichtem Regen und einer kleinen Steigerung auf 23 °C am Donnerstag, dem 14. Juni. Die Windstärke bleibt moderat und verspricht eine frische Brise durch die Gemeinde.

Zeugnisse der Naturschönheit von Mallorca werden durch die langen Sonnentage von Sonnenaufgang um circa 4:20 Uhr bis Sonnenuntergang um circa 19:16 Uhr reichlich bekräftigt.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 7.6.2024, 01:30:16. +++