Wetteraussichten für Llucmajor: Eine Woche gemischter Voraussagen (7.6.2024)

Das Wetter in Llucmajor vom 7.6.2024 bis zum 14.6.2024

Die kommende Woche in Llucmajor verspricht wechselhafte Wetterbedingungen, beginnend mit milden Temperaturen und endend mit einer Mischung aus Sonne und Regenschauern. In diesem ausführlichen Bericht erhalten Sie tägliche Prognosen, um Ihre Aktivitäten in der pittoresken Gemeinde auf Mallorca optimal zu planen.

Wetterübersicht für Llucmajor

Freitag, 7. Juni 2024: Der Freitag zeigt sich mit überwiegend bewölktem Himmel, während die Quecksilbersäule auf sommerliche 29 °C klettert. Ein mildes Lüftchen weht mit 8 km/h, und die Luftfeuchtigkeit liegt bei angenehmen 34%. Der Tag beginnt mit einem Sonnenaufgang um 4:21 Uhr und endet mit einem Sonnenuntergang um 19:13 Uhr.

Samstag, 8. Juni 2024: Der Samstag hält eine leicht kühlere Temperatur von 25 °C bereit. Auch heute verhüllt der Himmel sich großentheils mit überwiegend bewölkten Verhältnissen. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 64% fühlt sich das Klima deutlich feuchter an als am Vortag. Der Luftdruck sinkt leicht auf 1008 hPa.

Sonntag, 9. Juni 2024: Sonntags dürfen wir uns auf einen klaren Himmel freuen, was uns in Llucmajor perfekte Bedingungen für Freiluftaktivitäten verspricht. Die Temperaturen liegen bei 26 °C, begleitet von einem moderaten Wind von 9 km/h.

Montag, 10. Juni 2024: Der Montag läutet die Woche mit überwiegend bewölktem Himmel und milden 25 °C ein. Die Windgeschwindigkeit bleibt verhalten, während die Luftfeuchtigkeit angenehm bei 53% liegt.

Dienstag, 11. Juni 2024: Am Dienstag kündigt sich durch leichten Regen ein Wechsel im Wetter an. Es kühlt auf gemäßigte 22 °C ab, und der Himmel zeigt sich von seiner graueren Seite.

Mittwoch, 12. Juni 2024: Weiterer leichter Regen begleitet den Mittwoch. Die Temperatur sinkt auf 21 °C, was die kälteste Prognose der Woche darstellt. Die Wolken bleiben uns treu, aber der Regen sollte keine allzu große Beeinträchtigung sein.

Donnerstag, 13. Juni 2024: Auch der Donnerstag lässt vereinzelte Schauer auf uns niedergehen bei Temperaturen von 23 °C. Der Wind frischt auf, und die Luftfeuchtigkeit hält sich im mittleren Bereich.

Freitag, 14. Juni 2024: Zum Ausklang der Woche setzt sich das wechselhafte Muster fort. Mit verstreuten Wolken und 22 °C kann man jedoch wieder zahlreiche Unternehmungen ins Auge fassen.

Ob Sie nun Ihren Urlaub planen oder vor Ort sind, diese übersichtliche Prognose hilft Ihnen, das Beste aus Ihrem Aufenthalt in Llucmajor zu machen, unabhängig vom Wetter!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 7.6.2024, 01:37:51. +++