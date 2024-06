Wetteraussichten für Puigpunyent (7.6.2024 bis 14.6.2024): Aktuelle Wettervorhersage und Trend für die nächste Woche (7.6.2024)

Aktuelle Wettervorhersage für Puigpunyent

Die bezaubernde Region Puigpunyent auf Mallorca kann sich auf gemischte Wetterbedingungen in der zweiten Juniwoche einstellen. Mit einer Mischung aus Wolken, Sonne und Niederschlägen bietet die Wetterlage interessante Varianten für Einwohner und Besucher gleichermaßen.

Temperaturen und Bedingungen im Detail

Donnerstag, 7. Juni 2024: Ein Tag unter teilweise bewölktem Himmel mit angenehmen 26°C erwartet die Puigpunyent-Gemeinde. Ein leichter Wind mit 6 km/h wird für eine frische Brise sorgen, während die Luftfeuchtigkeit bei mäßigen 45% liegt und der Luftdruck bei 1016 hPa stabil bleibt. Genießen Sie das Tageslicht, welches sich von 4:22 Uhr bis 19:15 Uhr erstreckt.

Freitag, 8. Juni 2024: Eine dichtere Wolkendecke zieht auf und lässt die Temperaturen auf 23°C fallen. Die Luftfeuchtigkeit steigt auf 69%, begleitet von einem gleichbleibenden Wind und einem sinkenden Luftdruck auf 1008 hPa. Sonnenaufgang und -untergang bleiben unverändert.

Samstag, 9. Juni 2024 bis Mittwoch, 14. Juni 2024: Das Wochenende und die folgenden Tage stehen ganz im Zeichen des wechselhaften Wetters mit leichtem Regen. Bei Temperaturen, die sich rund um die 20-22°C bewegen, dürfte der Regenschirm ein häufiger Begleiter sein. Der Wind nimmt leicht zu, während die Luftfeuchtigkeit schwankt und der Luftdruck wieder steigt, was auf eine mögliche Wetterbesserung kurz nach der Woche hindeutet.Wettertrend für die kommenden Tage

Wer in der nächsten Woche Aktivitäiten im Freien in Puigpunyent geplant hat, sollte den Wetterbericht im Auge behalten und vorsorglich auf Regenkleidung zurückgreifen. Die Sonne wird sich zwar auch in der nächsten Woche ab und zu zeigen, vornehmlich aber wird leichter Regen das Wettergeschehen definieren. Die Werte am Thermometer verweilen in moderaten Bereichen, perfekt für Wanderungen in der Natur, solange das Niederschlagsrisiko in Betracht gezogen wird.

Wechselhaftes Wetter in Puigpunyent – eine Zusammenfassung

Die malerische Landschaft rund um Puigpunyent wird von einer gemischten Wetterpalette geprägt sein. Von leichten Temperaturschwankungen über verschiedenartige Bewölkungen bis hin zu erfrischenden Regengüssen spiegelt sich in der Wettervorhersage die Vielfalt der Natur Mallorcas wider. Die frühsommerliche Atmosphäre darf jedoch trotz gelegentlicher Regenschauer genossen werden.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 7.6.2024, 01:44:20. +++