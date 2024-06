Wetteraussichten in Sóller: Die kommende Woche verspricht gemischte Verhältnisse mit Sonne und Regenschauern (7.6.2024)

Wetter in Sóller: Gemischte Aussichten vom 7. Juni bis zum 14. Juni 2024

Die malerische Stadt Sóller auf Mallorca bietet nicht nur beeindruckende Landschaften und kulturelle Highlights, sondern auch eine Vielfalt an Wetterphänomenen. In der bevorstehenden Woche können Einwohner und Besucher von warmem Klima, vereinzelten Wolkenbrüchen sowie allerlei Wetterspiele ausgehen.

Sóller-Wetter im Gesamtüberblick

Anfangs startet die Woche mit freundlicher Sonne hinter auflockernden Wolken. Das Thermometer klettert am 7. Juni auf Höchstwerte von 31 °C, während eine schwache Brise bei 5 km/h für leichte Abkühlung sorgt. Die Luftfeuchtigkeit misst angenehme 30%, und der Luftdruck liegt bei 1017 hPa.

Der folgende Tag, 8. Juni, bleibt mit dichteren Wolken bedeckt und führt zu einen leichten Temperaturrückgang auf 29 °C. Die Luftfeuchtigkeit steigt spürbar auf 51%, während sich der Luftdruck auf 1008 hPa absenkt.

Regenschauer treten in Erscheinung

Ab dem 9. Juni verwöhnen uns die ersten leichten Regengüsse, die mit mäßigen 25 °C und einer erhöhten Luftfeuchtigkeit von 63% einhergehen. Die gemächlichen Windverhältnisse halten an. Über das Wochenende hinweg bleibt das Wetter in Sóller launisch – weitere Regentage mit Temperaturen zwischen 20 und 27 °C deuten sich an.

Wettertrend und Temperaturentwicklung

Die darauffolgenden Tage weisen eine leichte Abkühlung und unbeständiges Wetter auf. Die Höchsttemperaturen pendeln um die 22 bis 27 °C mit zunehmenden Niederschlägen. Besonders der 12. und 13. Juni präsentieren sich mit erfrischenden 22 bis 20 °C und anhaltendem Sprühregen.

Die Sonnenanbeter unter uns dürfen sich jedoch auf den 14. Juni freuen, denn nach Tagen des wechselhaften Wetters kommt ein wenig Hoffnung auf: Trotz leichter Regenfälle steigen die Temperaturen wieder an, gepaart mit einer allgemein angenehmen Luftfeuchtigkeit.

Wetter-Ausklang und Aussichten

Zum Ausklang der Woche, näher am 14. Juni, erwarten uns bedeckte Himmelsphasen und Temperaturen in der angenehmen Zone von 22 °C. Der Wind bleibt beständig und sorgt zusammen mit der frischen Luft für ein angenehmes Klima um Sóller herum.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 7.6.2024, 01:50:52. +++