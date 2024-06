Wetterprognose Capdepera: 7-Tage-Trend für Ihren Urlaub auf Mallorca (7.6.2024)

Wetter Capdepera: Vorausschau für die kommende Woche (07.06.24 bis 14.06.24)

Das malerische Städtchen Capdepera auf Mallorca ist bestens gerüstet für die Bedürfnisse von Residenten und Urlaubern gleichermaßen. Aber wie sieht das Wetter in Capdepera für die nächste Woche aus? Unsere umfangreiche Wettervorhersage gibt Ihnen alle Informationen, die Sie für eine perfekte Planung benötigen.

Wetter-Update für Capdepera: Unterschiedliche Bedingungen in Sicht

Das Wetter in Capdepera zeigt sich in der kommenden Woche von seiner vielfältigen Seite. Mit Temperaturen um 23°C decken wir ein breites Spektrum von angenehm-warmen Tagen bis hin zu etwas kühleren Perioden ab, ideal für diverse Freizeitaktivitäten im Freien. Zerstreute Wolken werden am 7. Juni den Himmel trüben, wobei die Windgeschwindigkeit bei leichten 6 km/h liegen wird.

Die Luftdruckverhältnisse bleiben in den ersten Tagen stabil um 1018 hPa, doch um den 8. Juni erwarten wir einen spürbaren Druckabfall auf etwa 1008 hPa, was eine Zunahme von überzogenen Wolken begünstigt. Die darauffolgenden Tage bringen vereinzelt leichte Regenfälle, eine typische Wettererscheinung auf den Balearischen Inseln zu dieser Jahreszeit.

Ein prägendes Element der Wetterlage wird außerdem die Luftfeuchtigkeit sein, die zwischen 67% und 82% schwanken soll, bezeichnend für das Inselklima. Doch keine Sorge, denn dank der frischen Meeresbrise wird die Feuchte selten als drückend empfunden.

Capdepera im 7-Tage-Wettertrend: Sonne und Regen im Wechsel

Vom Wolkenbruch bis zum Sonnenschein: Die Vorhersage für Capdepera lässt eine gemischte Wetterlage erkennen. Die Temperaturen verharren durchweg in einem empfehlenswerten Bereich für lange Spaziergänge an der malerischen Küste oder entspannte Kaffeepausen in einem der vielen charmanten Cafés. Besonders die Sonnenaufgänge, die an den längsten Tagen des Jahres schon um kurz nach 4 Uhr einsetzen, sind ein spektakuläres Naturschauspiel.

Wetterwarnung: Beachten Sie, dass verstärkter Wind am 13. Juni mit 10 km/h für zusätzliche Abkühlung sorgen kann – ideal für Wassersportler, die auf Mallorca auf ihre Kosten kommen möchten.

Empfehlung für Ihren Mallorca-Urlaub

Auf der sicheren Seite sind Sie, wenn Sie für alle Wetterlagen gerüstet sind. Packen Sie leichte Sommerkleidung ebenso wie einen warmen Pullover und eine Regenjacke ein, um flexibel auf die wechselnden Bedingungen in Capdepera reagieren zu können. Die Wetteraussichten für Capdepera versprechen eine Woche voller Abwechslung und sind ein weiterer Beweis, dass Mallorca zu jeder Jahreszeit eine Reise wert ist.

Wir wünschen Ihnen eine angenehme Zeit auf Mallorca und ein unvergessliches Erlebnis in Capdepera!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 7.6.2024, 01:29:45. +++