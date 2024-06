Wettervorhersage Campanet: Trends und Aussichten für die kommende Woche (07.06.24 bis 14.06.24)

Wetter in Campanet: Eine Woche gemischter Wetterbedingungen

Das Wetter in Campanet, eines der malerisch gelegenen Gemeinden auf Mallorca, präsentiert sich in der Woche vom 7. Juni bis zum 14. Juni 2024 mit vielfältigen Gesichtern. Von warmen Sommertemperaturen und leichtem Nieselregen bis hin zu wolkenverhangenen Himmeln: Hier finden Sie eine tägliche Zusammenfassung dessen, was Sie wettertechnisch erwartet.

Wettertrend für Campanet vom 07.06.24 bis 14.06.24

Freitag, 7. Juni 2024: Mit temperaturen kletternd auf 32°C und einem weitgehend ruhigen Wind um 5 km/h erleben wir, wie die teilweise bedeckten Wolken den Himmel zieren. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei angenehmen 21%, während der Luftdruck bei 1017 hPa misst.

Samstag, 8. Juni 2024: Über den ganzen Tag verteilt hält sich der Himmel wolkenverhangen mit Temperaturen um die 31°C. Die Windgeschwindigkeit bleibt stabil bei 5 km/h, jedoch steigt die Luftfeuchtigkeit auf 38% an und der Luftdruck sinkt leicht auf 1007 hPa.

Sonntag, 9. Juni 2024: Wir werden eine Abkühlung auf 28°C spüren und es ist leichter Regen vorausgesagt. Bei einem gleichbleibenden Wind von 5 km/h erhöht sich die Luftfeuchtigkeit auf 42%, und auch der Luftdruck bleibt bei etwa 1007 hPa.

Montag, 10. Juni 2024: Mit leicht gestiegenen Temperaturen von bis zu 29°C und Lockerungen in der Wolkendecke wird es ein angenehmer Tag. Der Wind nimmt ein wenig zu auf 6 km/h, während die Luftfeuchtigkeit bei 40% liegt und der Luftdruck auf 1010 hPa steigt.

Dienstag, 11. Juni 2024: Das Thermometer zeigt 27°C und der Himmel verschleiert sich wieder durchgängig. Ein leichter Anstieg des Windes auf 7 km/h begleitet die Luftfeuchtigkeit von 41% und einen gleichbleibenden Luftdruck.

Mittwoch, 12. Juni 2024: Der Tag überrascht mit einem Temperaturrückgang auf 21°C und weiterem leichtem Regen. Der Wind ist schwächer bei nur 4 km/h, aber die Luftfeuchtigkeit steigt deutlich auf 74% an, bei einem Druck von 1013 hPa.

Donnerstag, 13. Juni 2024: Der Wettertrend zeigt einen weiteren kühlen Tag mit 19°C und leichtem Regen an, begleitet von frischeren Böen von 8 km/h und einer höheren Luftfeuchtigkeit von 81%, während der Druck auf 1019 hPa weiter ansteigt.

Freitag, 14. Juni 2024: Zum Abschluss der Wetterwoche in Campanet können wir mit Temperaturen um die 22°C und leichtem Regen das Ende einer wechselhaften Periode erleben. Die Windgeschwindigkeit sinkt auf sanfte 3 km/h, die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 53% und der Luftdruck normalisiert sich auf 1018 hPa.

Klimatische Bedingungen und Sonnenstunden in Campanet

Die Sonnenauf- und -untergangszeiten in dieser Juniwoche liegen zwischen 4:19 Uhr und 4:20 Uhr am Morgen bzw. 19:14 Uhr und 19:17 Uhr am Abend und bieten ausreichend Tageslicht für Aktivitäten im Freien. Bei all diesen Planungen sollten Sie jedoch die Wettervorhersage im Auge behalten, um auf eventuellen Regen vorbereitet zu sein.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 7.6.2024, 01:28:29. +++