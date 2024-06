Wettervorhersage für Campos auf Mallorca: Sonnige Aussichten und milde Brisen vom 06.06.24 bis 13.06.24

Wetterprognose für Campos - Sonne, leichte Wolken und angenehme Temperaturen

Die Sommerwoche in Campos auf der malerischen Insel Mallorca steht ganz im Zeichen des mediterranen Klimas: Warme Temperaturen und überwiegend klarer Himmel laden Einheimische sowie Touristen zu vielfältigen Aktivitäten im Freien ein. Hier finden Sie Ihre detaillierte 7-Tage-Wettervorhersage für den Zeitraum vom 6. Juni bis zum 13. Juni 2024 und können somit Ihre Pläne perfekt auf das bevorstehende Wetter abstimmen.

Leichter Regen und Temperaturen im mittleren Bereich zu Wochenbeginn

Am Donnerstag, den 6. Juni, dürfen Sie sich überwiegend auf angenehmes Wetter einstellen. Mit leichten Regenschauern bei Temperaturen um die 24 Grad Celsius bietet sich Ihnen die perfekte Gelegenheit für einen gemütlichen Spaziergang durch die malerischen Gassen von Campos. Der Wind weht gemächlich mit nur 4 Kilometern pro Stunde, die Luftfeuchtigkeit liegt bei 69%. Sonnenaufgang und -untergang bilden mit 09:18 Uhr bis 20:09 Uhr den schönen Rahmen eines langen Sommertages.

Steigende Temperaturen und geringere Wolkenbedeckung

In den folgenden Tagen sagt uns das Wetter weitere gute Nachrichten voraus. Von Freitag, dem 7. Juni, bis zum Samstag, dem 8. Juni, klettern die Temperaturen behutsam auf Werte von 26 bis 27 Grad Celsius bei einer „zerstreuten Wolken“-Lage am Himmel. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf angenehme 61% und der Wind bleibt mit 4 bis 5 Kilometern pro Stunde eine leichte Brise.

Die Spitze der Woche: Sonnenschein und Höchsttemperaturen

Mit Beginn der neuen Woche kündigt sich in Campos ein Höhepunkt an: Am Montag, den 10. Juni, präsentiert sich der Himmel mit nur wenigen Wolken und das Quecksilber steigt auf sommerliche 29 Grad Celsius. Eine ideale Gelegenheit, um Mallorcas Strände zu genießen oder das Umland von Campos zu erkunden. Der Wind bleibt unseren Prognosen zufolge moderat.

Ausblick auf die zweite Wochenhälfte

Zur Mitte der Woche hält das Hochdruckgebiet an und beschert uns mit 31 Grad Celsius am Dienstag, dem 11. Juni, den wärmsten Tag der Woche. Danach pendeln sich die Temperaturen wieder etwas ein und die klaren Himmelstage setzen sich fort. Der Wind ist als sanft zu bezeichnen und wird die Wärme angenehm machen.

Zusammenfassung der Wetterwoche in Campos

Zusammengefasst können wir uns auf eine Woche freuen, die uns sowohl warmes als auch überwiegend trockenes Wetter beschert. Die Windverhältnisse bleiben durchgehend moderat und die Luftfeuchtigkeit auf einem angenehmen Niveau. Ein perfektes Wetter für alle, die im Frühsommer Urlaub auf Mallorca planen oder die zahlreichen Freizeitangebote der Insel nutzen möchten.

Wir wünschen Ihnen eine angenehme Woche und viel Freude bei Ihren Aktivitäten unter dem blauen Himmel von Campos!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 7.6.2024, 01:29:07. +++