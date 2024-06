Wettervorhersage Sant Joan: 7-Tage-Trend auf Mallorca (07.06.2024 - 14.06.2024)

Wetteraussichten für Sant Joan auf Mallorca

Sant Joan, eines der charmantesten Dörfer im Herzen Mallorcas, ist bekannt für sein angenehmes Klima und seine idyllische Landschaft. Doch was hält die kommende Woche wettertechnisch für uns bereit? Erfahren Sie hier alles über die zu erwartenden Temperaturen, Niederschläge und Windverhältnisse für Sant Joan vom 07. Juni 2024 bis zum 14. Juni 2024.

Wetterübersicht für die kommende Woche

Die wohlige Sommerhitze verwöhnt die Einwohner und Besucher von Sant Joan zu Beginn der zweiten Junidekade. Am 07. und 08. Juni erwarten uns Tageshöchsttemperaturen von 31° Celsius, begleitet von leichtem Regen, der für eine angenehme Erfrischung sorgen dürfte. Die sanfte Brise von 5 km/h am Donnerstag nimmt am Freitag nur leicht ab auf 4 km/h, was kühle Abende verspricht.

Der 09. Juni scheint aber eine wechselhafte Wendung einzuläuten: Der Tag bringt moderaten Regen und eine deutliche Abkühlung auf 21°C. Die steigende Feuchtigkeit mit 61% und ein auffrischender Wind bei 7 km/h bieten ein etwas anderes Klima.

Mit Beginn der neuen Woche bleibt das regnerische Wetter bestehen. Temperaturen von 23°C am 10. Juni und 20°C am 11. Juni, kombiniert mit mehr Niederschlag und weiterhin erhöhter Luftfeuchtigkeit, kennzeichnen die Situation. Die Wochenmitte scheint jedoch nass und frisch zu bleiben, wobei am 12. Juni mit 14°C der bislang kühlste Tag anbricht, was eine gute Gelegenheit sein könnte, um die lokale Gastronomie in den gemütlichen Lokalen von Sant JoanSant Joan zu genießen.

Am 13. Juni kehrt dann leichter Regen zurück, und die Temperaturen erholen sich leicht auf 15°C. Zum Ende der Woche, am 14. Juni, können sich Einheimische und Besucher über weniger Niederschlag und wärmere 21°C unter vereinzelten Wolken freuen.

Die Sonne wird während der gesamten Woche früh am Morgen aufgehen und erst spät am Abend untergehen, was lange Tage voller Licht verspricht.

Wetterprognose Highlights

