Wochenwetter in Esporles: Erwartete Temperaturen und Niederschlagsprognose (07.06.24 - 14.06.24)

Wetterüberblick für Esporles: Wolken, leichte Niederschläge und milde Temperaturen

Die kommende Woche bietet den Bewohnern und Besuchern von Esporles auf Mallorca ein gemischtes Wettergeschehen. Mit variierenden Wetterbedingungen, von teilweise bewölkten Himmeln bis hin zu leichten Regenschauern, empfiehlt es sich, für alle Eventualitäten gewappnet zu sein. Erfahren Sie mehr über die tagesaktuellen Wetteraussichten, die erwarteten Temperaturspannen sowie die Wind- und Niederschlagsprognosen.

Wettertrend für die kommenden Tage in Esporles

Beginnend mit dem 07.06.2024 erleben Wir in Esporles eine maximale Tagestemperatur von warmen 27°C unter teilweise aufgelockerten Wolken. Dabei bleibt es weitestgehend trocken bei einer angenehm milden Windgeschwindigkeit von 6 km/h. Dahingegen fällt die Luftfeuchtigkeit mit 42% vergleichsweise niedrig aus, was für ein entspanntes Freilufterlebnis spricht. Der Luftdruck liegt bei 1016 hPa.

An den darauffolgenden Tagen, schon ab dem 08.06.2024, zeigen sich zunehmend dunklere Wolken am Himmel von Esporles. Temperaturmäßig erwartet uns ein leichter Rückgang auf 23°C, dessen Begleiter eine höhere Luftfeuchtigkeit von 68% und ein anhaltender Luftdruckabfall auf 1008 hPa ist. Die Windgeschwindigkeiten ändern sich zunächst kaum und verharren bei markanten 6 km/h.

Das Wetter am 09.06. und 10.06.2024 verspricht leicht regnerische Tage mit gleichbleibender Temperatur und milden Windbedingungen. Die geschätzte Luftfeuchtigkeit zeigt leicht erhöhte Werte, was typisch für diese Jahreszeit ist und die likelihood für ergiebigen Niederschlag verstärkt.

Ausblick auf die Wetterlage in Esporles bis zum 14.06.2024

Die Tendenz für das Wetter in der darauffolgenden Woche signalisiert einen fortgesetzten Trend zu leichtem Regenfall und gleichbleibend moderaten Temperaturen um die 20-23°C. Der Wind nimmt gegen Mitte der Woche zu und erreicht am 13. Juni eine Spitze von 8 km/h. Dies könnte kühlere Abende bedeuten, was zum gemütlichen Zusammensitzen in den lokalen Restaurants und Cafés einladen könnte.

Zum Abschluss der Woche bleibt die Wetterlage in Esporles unbeständig mit leichten Regentagen und einer konstanten Tageshöchsttemperatur, die um die 20°C pendelt. Ein Blick in den Himmel lässt vermuten, dass der Regenschirm ein ständiger Begleiter bleibt, wenn man sich ins Freie begibt.

Die Sonnenauf- und -untergangszeiten ändern sich im Laufe der Woche kaum und bieten lange, helle Abende, die bis circa 19:15 Uhr mit Tageslicht gesegnet sind.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 7.6.2024, 01:32:40. +++