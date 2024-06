7-Tage-Wettertrend für Alcúdia: Sonne, Wolken und Regenschauer erwarten Sie auf Mallorca (8.6.2024)

Aktuelle Wettervorhersage und Wettertrends für Alcúdia

Alcúdia, das beliebte Urlaubsziel auf Mallorca, bietet in der kommenden Woche eine gemischte Wetterpalette. Hier ein detaillierter Überblick, was das Wetter in Alcúdia für Sie bereithält, vom 08. Juni bis zum 15. Juni 2024.

Wolkenverhangener Himmel und milde Temperaturen zum Wochenstart

Der Samstag, 8. Juni 2024, präsentiert sich mit überwiegend bedecktem Himmel, aber warmen 28 °C. Bei einer Windstärke von 8 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 54% bleibt es trotz der Wolken angenehm. Der Druck liegt bei 1007 hPa, was für stabile Wetterbedingungen spricht.

Leichte Regenschauer begleiten den Beginn der neuen Woche

Der Sonntag, 9. Juni 2024, bringt leichtere Regengüsse mit sich, und die Temperaturen sinken leicht auf 26 °C. Die Feuchtigkeit steigt auf 60%, und der Wind hält sich weiterhin bei 8 km/h. Der Luftdruck verharrt bei 1007 hPa.

Am Montag, 10. Juni 2024, wird das Wetter von aufgelockerten Wolkenfeldern bestimmt, die Temperaturen bewegen sich weiterhin um die 26 °C-Marke. Der Wind frischt etwas auf und weht mit 9 km/h. Der steigende Luftdruck auf 1011 hPa könnte zu einer leichten Wetterbesserung führen.

Mitte der Woche dominiert Regenwetter in Alcúdia

Ab Dienstag, 11. Juni 2024, müssen Sie mit mehr Niederschlag rechnen. Die Temperaturen fallen auf angenehme 20 °C. Mit 75% Luftfeuchtigkeit und einem sanften Wind von 5 km/h fühlt sich der Tag trotzdem recht mild an. Der Luftdruck steigt auf 1014 hPa.

Der Mittwoch, 12. Juni 2024, bleibt mit 20 °C und mäßigem Regen kühl. Die erhöhte Luftfeuchtigkeit von 79% und ein gleichbleibender Wind lassen den Tag etwas rauer erscheinen. Der steigende Luftdruck auf 1016 hPa deutet jedoch auf eine baldige Wetterberuhigung hin.

Aufheiterung am Wochenende und ideale Bedingungen für Freizeitaktivitäten

Zum Ende der Woche hin zeigt sich das Wetter in Alcúdia von einer freundlicheren Seite. Am Donnerstag, 13. Juni 2024, werden leichte Regenschauer erwartet, doch die Temperaturen steigen auf 22 °C. Der Wind bleibt zurückhaltend bei 6 km/h und die Luftfeuchtigkeit nimmt auf 67% ab.

Der Höhepunkt der Wetterbesserung ist der Freitag, 14. Juni 2024, an dem Sie strahlenden Sonnenschein bei 27 °C und niedriger Luftfeuchtigkeit von 48% genießen können. Der sanfte Wind von 6 km/h sorgt für ideale Bedingungen, um das vielfältige Freizeitangebot in und um Alcúdia zu erkunden.

Den Abschluss der Wetterwoche bildet der Samstag, 15. Juni 2024, an dem leichter Regen bei 26 °C vorhergesagt ist. Der Wind in Alcúdia lässt nach und wird nur noch mit 4 km/h wehen, während die Luftfeuchtigkeit leicht auf 59% ansteigt.

Wetteraussichten: Sonnenaufgang und -untergang in Alcúdia

Genießen Sie lange Sommertage in Alcúdia, da der Sonnenaufgang während dieser Woche schon um 4:18 Uhr bzw. 4:19 Uhr erwartet wird und der Sonnenuntergang erst gegen 19:17 Uhr bzw. 19:14 Uhr eintritt.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 8.6.2024, 01:21:34. +++