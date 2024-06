Aktuelle Wettertrends für Llucmajor: Eine milde Woche mit Sonne und vereinzelten Regenschauern (8. Juni - 15. Juni 2024) (8.6.2024)

Wetterausblick für Llucmajor: Eine Woche voller Abwechslung

Während sich auf Mallorca so langsam die Hochsaison anbahnt, bietet das Wetter in LlucmajorLlucmajor die perfekte Kulisse für alle Urlauber und Einheimischen. Beginnen wir mit dem heutigen Tag, dem 8. Juni 2024, wo uns ein leichter Bewölkungsschleier am Himmel begegnet. Mit angenehmen Temperaturen um die 24°C und einer sanften Brise von 8 km/h, stellt das aktuelle Wetter ideale Bedingungen für diverse Aktivitäten im Freien dar.

Die Luftfeuchtigkeit hält sich mit 70% im gemäßigten Bereich, und der Luftdruck von 1008 hPa verspricht beständiges Wetter. Der Tag erwacht bereits um 4:21 Uhr mit der Morgensonne und zieht sich bis zum Sonnenuntergang um 19:14 Uhr.

Strahlender Himmel und milde Temperaturen: Die Prognose für die kommenden Tage

Am 9. und 10. Juni herrscht ein beinahe makelloser Himmel über Llucmajor. Mit maximalen Temperaturen von 25°C, einem klaren Himmel bzw. geringer Bewölkung und einer sanften Brise von 9 km/h bzw. 6 km/h versprechen diese Tage pure Frühlingsfreuden. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf angenehme 60% und 54% Prozent, und der Luftdruck bleibt konstant.

Der 11. Juni zeigt sich etwas launischer mit erwartetem leichtem Regen, doch die Temperaturen bleiben freundlich bei 25°C. Der Wind hält sich zurück und die Luftfeuchtigkeit nimmt leicht zu. Nach einem wolkigen Start in die Woche mit gelegentlichen Regengüssen, präsentiert sich das Wetter in Llucmajor ab dem 14. Juni wieder von seiner besten Seite. Mit einem strahlend blauen Himmel und angenehmen 25°C können Aktivitäten unter freiem Himmel wieder voll und ganz genossen werden.

Zum Abschluss der Betrachtungsperiode klettern die Temperaturen noch einmal nach oben. Mit einem Höhepunkt von 27°C am 15. Juni wird es der bisher wärmste Tag der Woche sein. Ein leichter Regenschauer könnte zwar die Freuden nicht trüben, aber mit einer Windgeschwindigkeit von nur 4 km/h und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50% endet die Wetterwoche in Llucmajor positiv und verspricht weiterhin angenehmes Klima für alle Sonnenhungrigen.4 km/h50%

