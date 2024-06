Das Wetter in Costitx: 7-Tage-Prognose (8.6.2024)

Die Wetterlage in Costitx – Eine Vorschau auf die nächsten Tage

Die Bewohner und Besucher von Costitx auf Mallorca sollten sich auf eine gemischte Wetterwoche einstellen, denn das Wetter hält sowohl sonnige Momente als auch regnerische Überraschungen für uns bereit. Von heute, dem 8. Juni 2024, bis zum 15. Juni 2024, bietet unsere 7-Tage-Wetterprognose einen umfassenden Überblick über die zu erwartenden meteorologischen Bedingungen.

Hitzewelle und Regenschauer – Was erwartet Costitx?

Samstag, 8. Juni: Der Tag beginnt mit bedecktem Himmel und einer Spitze von 32°C. Eine entspannte Brise weht mit 7 km/h, bei nur 36% Luftfeuchtigkeit und einem Luftdruck von 1008 hPa. Sonnenaufgang und -untergang umrahmen den Tag mit Licht von 4:20 Uhr bis 19:14 Uhr.

Sonntag, 9. Juni: Die Temperatur sinkt ein wenig und wir sehen 31°C auf dem Thermometer. Der Tag wird von „leichtem Regen” verwöhnt, während eine milde Brise mit 5 km/h beisteuert. Eine relative Trockenheit mit 28% Luftfeuchtigkeit bemerken wir. Der Sonnenuntergang bleibt gleich.

Montag, 10. Juni: Mit „gerissenen Wolken” rechnen wir bei weiterhin hohen 31°C, doch diesmal begleitet von einer Luftfeuchtigkeit von 30% und einem leicht erwärmten Wind von 6 km/h. Der Sonnenaufgang und -untergang verlängern das Tageslicht je um eine Minute.

Das Wetter nimmt ab Dienstag, dem 11. Juni, eine merkliche Wendung. Die Temperaturen fallen auf 24°C während „leichter Regen” unsere Pläne durchtränken könnte. Eine Erhöhung der Luftfeuchtigkeit auf 59% spüren wir, begleitet von einem leiseren Wind mit 3 km/h.

Mittwoch, 12. Juni: Mit „mäßigem Regen” prognostiziert, fällt das Thermometer auf 22°C. Eine feuchtere Luft mit 69% Luftfeuchtigkeit erwartet uns, während der Wind leicht auf 4 km/h zulegt.

Übergehend zum Donnerstag, 13. Juni, bleibt der „leichte Regen” bestehen, während die Quecksilbersäule eine Erholung auf 24°C verspricht. Freuen Sie sich auf eine gesunde Luftfeuchtigkeit von 60% und den sanften Hauch eines 5 km/h-Windes.

Nähern wir uns dem Wochenende, zelebriert CostitxCostitx herrliches Wetter. Der Freitag, 14. Juni, offeriert uns „klaren Himmel” und lädt mit warmen 30°C zum Genießen ein. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf eine angenehme 30%, Position.

Den Abschluss bildet der Samstag, 15. Juni, mit einer abermals leichter „Regenschauer”-Vorhersage und „freundlichen” 31°C. Ein fast stiller 2 km/h-Wind säuselt durch die Landschaft bei einer Luftfeuchtigkeit von 29%.

Das Takeaway für Costitx: Wettersensible Planung ist gefragt

Die nächste Woche in Costitx bietet alles, von sommerlichen Sonnenstrahlen bis hin zu erratischen Regengüssen. Eine gute Planung unter Berücksichtigung der aktuellen Wetterentwicklungen wird für alle Outdoor-Aktivitäten empfohlen. Halten Sie immer einen Schirm bereit und vergessen Sie nicht, die Sonnencreme für die schönen Tage nicht zu vernachlässigen. So sind Sie gut gewappnet für alles, was Mallorcas Wetter uns zu bieten hat.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 8.6.2024, 01:30:25. +++