Das Wetter in Santanyí auf Mallorca (08.06.2024 bis 15.06.2024): Aktuelle Wettervorhersage und 7-Tage-Ausblick

Ausblick auf das Wetter in Santanyí für die kommende Woche (08.-15.06.2024)

Die Besucher und Bewohner von Santanyí können sich auf eine Woche mit gemischten Wetterbedingungen einstellen. Mit Temperaturen, die in die sommerlichen Höhen klettern, und Regenphasen, die die Natur auf Mallorca nähren, bietet die Wetterlage einen abwechslungsreichen Mix für alle Aktivitäten im Freien.

Wetterprognose für Samstag, den 08. Juni 2024

Der Samstag begrüßt uns mit überwiegend bewölktem Himmel und eine angenehme Höchsttemperatur von 24°C. Der Wind weht mit sanften 8 km/h. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 71% bei einem Luftdruck von 1008 hPa. Sonnenaufgang und Sonnenuntergang flankieren den Tag wundervoll um 4:20 Uhr bzw. 19:12 Uhr.

Sonniger Sonntag steht bevor am 09. Juni 2024

Am darauffolgenden Tag erwartet die Einwohner und Besucher von Santanyí ein klarer Himmel und eine Höchsttemperatur von 25°C, begleitet von leichteren Böen um 10 km/h. Die Luftfeuchtigkeit senkt sich auf 62%, was zusammen mit dem Luftdruck von 1008 hPa zu einem äußerst angenehmen Tag führen sollte.

Blick auf die Woche: Wechselhaftes Wetter in Santanyí

Durchgehend in der Woche verbleibt die Temperatur in ähnlichen Bereichen um die 24°C am Montag mit vereinzelten Wolken am Himmel, wobei sich die Windgeschwindigkeit auf 6 km/h abschwächt. Dienstag und Mittwoch bringen leicht föhnige Ergüsse mit sich, während die Temperatur leicht sinkt auf 22°C bzw. 21°C. Die Feuchtigkeit wird mit den Niederschlägen steigen, was die Luft etwas frischer wirken lässt.

Den Abschluss der Wetteraussichten bildet der nächste Samstag, der 15. Juni 2024, mit wiederum klarem Himmel und angenehmen 25°C, jedoch einer Prognose für leichten Regen bei einer Windgeschwindigkeit von 5 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 63%.

Somit sollten Besucher von Santanyí die sonnigen Momente nutzen und sich während der regnerischen Tage auf gemütliche Aktivitäten im Innenbereich einstellen. Trotz vereinzeltem Regen bietet Mallorca immer noch viele Attraktionen und Möglichkeiten, einen angenehmen Aufenthalt zu genießen.

Verpassen Sie keine Wetteraktualisierungen, und behalten Sie die Entwicklung für Ihren perfekten Aufenthalt in Santanyí im Auge!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 8.6.2024, 01:47:01. +++