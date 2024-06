Sonniges Wetter in Petra (08.06.24 bis 15.06.24): Die aktuelle Temperaturentwicklung und Wetterlage auf Mallorca

Strahlender Sonnenschein und Sommerwärme: Wettertrend für Petra auf Mallorca

Die Sonneninsel Mallorca lädt auch in der zweiten Juniwoche mit fantastischem Wetter nach Petra ein. Vom 08. bis zum 15. Juni 2024 erwartet die Besucher und Einheimische durchgehend klarer Himmel und steigende Temperaturen, die perfekte Voraussetzungen für alle Urlaubs- und Freizeitaktivitäten bieten. Genießen Sie die lange Sonneneinstrahlung, die frühen Sonnenaufgänge und späten Sonnenuntergänge inmitten der malerischen Inselkulisse.

Sonnige Aussichten: Das Wetter vom 08.06.24 bis 15.06.24 im Überblick

Beginnend mit einem angenehmen 30°C am 08. Juni, zeigt sich das Wetter in Petra von seiner besten Seite. Leichte Winde wehen mit etwa 10 km/h und die niedrige Luftfeuchtigkeit von 14% verspricht trockene und angenehme Tage. Der Himmel bleibt klar, und der Luftdruck von 1009 hPa unterstreicht das stabile Sommerwetter.

In den darauffolgenden Tagen setzt sich das hervorragende Wetter fort, mit Temperaturen die zwischen 27°C und 34°C liegen. Die Windgeschwindigkeiten bleiben gering und schwanken zwischen 5 und 9 km/h. Die Insel erlebt eine Phase niedriger Luftfeuchtigkeit, die Schönwetterlage begünstigt und für klar sichtbare, ungetrübte Fernsichten sorgt.

Perfekte Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten und Entspannung

Der Zeitraum vom 08. bis 15. Juni ist auch ideal für Outdoor-Aktivitäten wie Wandern, Radfahren oder einen entspannten Tag an den malerischen Stränden rund um Petra. Mit einer konstanten Wetterlage und verlässlichem Sonnenschein können Planungen ohne Sorge vor Wetterumschwüngen erfolgen. Die Luftfeuchtigkeit bleibt gemäßigt, was zusätzlich zu einer sehr angenehmen Temperaturempfindung führt.

Ausblick auf die Sonnenauf- und -untergänge in Petra

Die frühen Sonnenaufgänge um 2:35 Uhr und späte Sonnenuntergänge gegen 16:40 Uhr laden ein, die langen Tage auf Mallorca in vollen Zügen zu genießen. Mit kaum Wolken am Himmel sind spektakuläre Sonnenauf- und -untergänge zu erwarten, die den Himmel über Petra in ein malerisches Farbenspiel tauchen.

Zusammenfassung der Wetterlage für Petra

Insbesondere für Naturliebhaber und Sonnenanbeter bietet die Wetterlage perfekte Bedingungen. Hotels und lokale Dienstleister in Petra können sich auf eine erhöhte Nachfrage einstellen, da solch schönes Wetter, kombiniert mit den exzellenten Bedingungen der Insel, Mallorca als Reiseziel besonders hervorhebt.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 8.6.2024, 01:41:39. +++