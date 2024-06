Wetter in Andratx: 7-Tage-Prognose vom 8.6.2024 bis 15.6.2024 mit täglichem Sonnenaufgang und Sonnenuntergang (8.6.2024)

Andratx erwartet eine Mischung aus Sonne und Wolken in der kommenden Woche

Die kommenden Tage bieten den Einwohnern und Besuchern von Andratz eine gemischte Wetterlage. Mit Temperaturen, die angenehme 20 bis 23 Grad erreichen, zeigt sich das Wetter von seiner abwechslungsreichen Seite.

Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Andratx - Ihr täglicher Begleiter

Während wir uns auf die frühen Stunden des Tages einstellen, begrüßt uns der Sonnenaufgang in AndratxAndratx pünktlich um 4:22 Uhr und beleuchtet fröhlich die malerischen Landschaften der Region. Nutzen Sie diese frühen Stunden für einen Spaziergang oder eine Morgenmeditation am Strand. Die Dämmerung lässt uns dann um 19:16 bis 19:19 Uhr, abhängig vom jeweiligen Tag, in den Feierabend gleiten, wobei sich der Sonnenuntergang perfekt für romantische Abende eignet.

Die Temperatur-Highlights der kommenden Woche

Beginnen wir mit Samstag, den 8. Juni 2024: Bedeckter Himmel dominiert den Tag mit einer maximalen Temperatur von 23 Grad, während eine leichte Brise mit 7 km/h durch die Straßen weht. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 78% und der Luftdruck stabilisiert sich bei 1008 hPa.

Der 9. Juni beschert uns einen klaren Himmel bei ebenfalls 22 Grad. Mit gerade einmal 5 km/h weht der Wind sanft durch die Region und lädt zu Open-Air Aktivitäten ein.

Am Montag wechseln sich Wolken und Sonne mit 22 Grad und Windstärken von 3 km/h ab. Während der Himmel größtenteils bewölkt ist, lockert er jedoch zwischendurch auf und lässt Sonnenstrahlen durchschimmern.

Leichter Regen wird für den 11. Juni und den darauffolgenden Tagen mit Temperaturen um die 20-22 Grad und moderaten Windverhältnissen von 4-6 km/h schlussfolgern. Dabei bleibt es weitestgehend angenehm, auch wenn Sie vielleicht eine dünne Jacke aufgrund der Feuchtigkeit einpacken sollten.

Zum Abschluss der Woche, am 14. und 15. Juni, lässt sich das Wetter von ihrer freundlicheren Seite zeigen. Wenige Wolken, milde 22 bis 23 Grad und eine angenehme Brise lassen uns die Woche gelassen ausklingen.

Wettertrends und -tipps für eine perfekte Woche in Andratx

Das kommende Wochenwetter ermöglicht vielfältige Aktivitäten, von gemütlichen Cafés bis hin zu Wanderungen in der näheren Umgebung. Obwohl der Himmel stellenweise bedeckt sein wird, gibt es genügend Gelegenheiten, die Schönheit Andratxs unter freiem Himmel zu genießen. Halten Sie dennoch stets einen Regenschirm bereit für die vereinzelten regnerischen Momente.

Die Wassertemperaturen sind aktuell nicht Teil der offiziellen Prognose, doch erfahrungsgemäß können Sie um diese Jahreszeit mit erfrischendem Nass rechnen, sollten Sie den Sprung ins Mittelmeer wagen wollen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 8.6.2024, 01:22:47. +++