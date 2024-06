Wetter in Campanet (08.06.24 bis 15.06.24): Tägliche Wettervorhersage und Trend für die nächste Woche

Aktuelle Wettervorhersage für Campanet auf Mallorca

Campanet, ein juwel im Herzen MallorcasCampanet, wird in der kommenden Woche eine breite Palette an Wettermustern erleben, die von sonnigen Himmel zu erfrischendem Regen reichen, und bietet somit eine ideale Mischung für alle Wettergeschmäcker. Bereiten Sie sich mit unserer umfassenden 7-Tage-Wetterprognose auf diese dynamische Wetterwoche vor.

Wetterbericht für den 08.06.2024 - Leichte Bewölkung mit warmen Temperaturen

Der Start in die Woche bringt überwiegend bewölkte Himmel am Samstag, 08. Juni, mit einem Maximum von 31°C. Ein leichter Wind weht bei einer mäßigen Luftfeuchtigkeit von 40%, was für angenehme Aufenthalte im Freien spricht. Die Sonne begrüßt Sie früh um 4:20 Uhr und zieht sich um 19:14 Uhr in den Abend zurück.

09.06.2024 - Leichter Regen kühlt die heißen Gemüter

Der Sonntag bleibt mit einer Spitze von 30°C warm, während leichte Regenschauer für eine angenehme Abkühlung sorgen. Der Wind bleibt moderat, die Luftfeuchtigkeit sinkt leicht auf 36%. Den Sonnenauf- und -untergang können Sie um 4:19 bzw. 19:15 Uhr genießen.

10.06.2024 - Ein Tag mit aufgelockerten Wolken

Montag zeigt sich das Wetter von einer milden Seite: zerbrochene Wolken spielen am Himmel, die Temperaturen liegen angenehm bei 29°C, bei einem ruhigen Wind von 6 km/h.

Mitte der Woche - Regen und Abkühlung in Campanet

Ab Dienstag, 11. Juni, ziehen die Temperatur und die Stimmung etwas nach unten, mit mäßigem Regen und einem Thermometer, das etwa 21°C anzeigt. Eine erhöhte Luftfeuchtigkeit von 70% lässt die Umgebung frischer erscheinen, während ein leichter Druck von 1014 hPa das Wetterbild vervollständigt.

Ausblick für den Rest der Woche

Die darauf folgenden Tage bringen leichten bis mäßigen Regen und Temperaturen, die sich zwischen 20 und 22°C bewegen. Die Feuchtigkeit nimmt allmählich ab und sorgt für angenehmere Bedingungen. Zum Ende der Woche, insbesondere am Freitag den 14. Juni, kehrt der Sommer mit klarem Himmel und 28°C zurück, gefolgt von leichter Bewölkung und erneuten 29°C am Samstag, 15. Juni. Ein perfekter Wochenabschluss unter Mallorcas sonnigen Aussichten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 8.6.2024, 01:27:33. +++