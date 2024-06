Wetter in Fornalutx: 7-Tage-Prognose für sonnige Tage und Regen (8.6.2024)

Wettertrends und Prognosen für Fornalutx vom 8. Juni bis 15. Juni 2024

Bewohner und Besucher von Fornalutx können sich auf eine abwechslungsreiche Wetterwoche freuen, wie aus unseren neuesten Daten ersichtlich wird. Das Spektrum reicht von bedecktem Himmel bis zu klarem Sonnenschein, begleitet von erfrischenden Regenschauern. Die malerische Gemeinde auf Mallorca bietet nicht nur beeindruckende Ausblicke, sondern auch eine faszinierende meteorologische Vielfalt.

Wetterüberblick für das malerische Dorf Fornalutx

Samstag, 8. Juni 2024: Sanfte Brise unter wolkenverhangenem Himmel, Höchsttemperaturen von angenehmen 28°C. Der Wind wird mit etwa 5 km/h wehen, während die Luftfeuchtigkeit bei 53% liegt. Druckverhältnisse: 1008 hPa.

Sonntag, 9. Juni 2024: Ein strahlend klarer Himmel begrüßt uns mit einer sanften Abkühlung auf 25°C. Eine leichte Brise von 4 km/h trägt zur Erfrischung bei, bei einer Feuchtigkeit von 54%.

Montag, 10. Juni 2024: Zarte Regentropfen werden von 26°C begleitet. Der kaum spürbare Wind weht mit gemächlichen 3 km/h. Lassen Sie sich von den vorübergehenden Regenschauern nicht davon abhalten, die einmalige Atmosphäre Fornalutxs zu genießen.

Dienstag, 11. Juni 2024: Mildere Temperaturen von 22°C und vereinzelte Regenschauer laden zu gemütlichen Stunden im Café oder einer Kulturveranstaltung ein. Mit einer erhöhten Luftfeuchtigkeit von 65% und einem sanften Wind von 2 km/h ist eine kuschelige Jacke empfehlenswert.

Die zweite Wochenhälfte in Fornalutx: Wird der Regenschirm benötigt?

Mittwoch, 12. Juni 2024: Der Himmel öffnet seine Schleusen für mäßigen Regen, der die Gassen Fornalutxs bei 19°C temperiert. Ergreifen Sie die Gelegenheit für indoor-Aktivitäten oder genießen Sie die frische Luft und die Natur im feuchten Element.

Donnerstag, 13. Juni 2024: Das Wechselspiel setzt sich fort mit leichtem Regen und höheren 22°C. Die Natur dankt es, und die Liebhaber von Spaziergängen auch, sofern sie gewappnet sind.

Freitag, 14. Juni 2024: Nur vereinzelte Wolken sorgen für Abwechslung am sonst klaren Himmel, und das Thermometer zeigt freundliche 26°C an. Die ideale Gelegenheit, um Fornalutx in seiner vollen Pracht zu erkunden.

Samstag, 15. Juni 2024: Den Abschluss bildet leichter Regen bei angenehmen 27°C, ein perfekt gemischter Tag, um die Woche ausklingen zu lassen.

Die Sonne grüßt täglich pünktlich mit ihrem Aufgang um 4:20 Uhr und verabschiedet sich um ca. 19:17 Uhr, wobei die Tage bereits einen Hauch von Hochsommer erahnen lassen. Mit dieser 7-Tage-Wetterprognose sind Sie bestens für die kommende Woche in Fornalutx gerüstet. Planen Sie dem Wetter entsprechend und genießen Sie alles, was dieser charmante Ort zu bieten hat – sei es Sonne oder Regen!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 8.6.2024, 01:33:31. +++