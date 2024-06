Wetter Sant Joan (08.06.202212 - 15.06.2024): Regnerische Aussichten und Temperaturentwicklungen

Aktuelle Wettervorhersage für Sant Joan

Die kommenden Tage auf Mallorca gestalten sich in Sant Joan äußerst abwechslungsreich und bringen sowohl Sonnenanbeter als auch Regenschirmfreunde zum Zuge. Mit wechselnden Temperaturen und gelegentlichen Niederschlägen bleibt das Wetter auf der Insel spannend und dynamisch.

Von Sonnenschein zu Regenwolken: Wetterentwicklung in Sant Joan

Die Wetterlage in Sant Joan zeigt sich mit Blick auf die kommende Woche äußerst wechselhaft. Los geht es mit einem bedeckt bewölkten Samstag, am 08. Juni 2024, wo das Thermometer auf heitere 29°C ansteigt, und der Wind mit leichten 6 km/h weht.

Der folgende Sonntag, der 09. Juni, verabschiedet sich von der Sonne und öffnet den Himmel für moderate Regenfälle, während die Temperaturen auf 21°C zurückgehen. Regenschirme und wasserdichte Kleidung sollten also besser nicht im Schrank bleiben.

Ein leichter Regenschauer begleitet uns ebenfalls am Montag, den 10. Juni, mit kühleren 18°C. Die Wolken lockern sich allerdings bereits am 11. Juni wieder auf, und der Regen entwickelt sich von leicht zu mäßig. Die Temperaturen steigen dabei leicht auf angenehme 23°C an.

Das Wetter bleibt launisch, und am 12. Juni kehren die Regenfälle mit 17°C zurück und markieren den kühlen Höhepunkt der Woche. Die Wetterbesserung folgt jedoch schnell, und wir genießen am 13. Juni leichtere Regenschauer und eine Erwärmung auf 24°C.

Der 14. Juni präsentiert sich wieder mit leichten Regenfällen und 19°C, bevor ein erneuter Temperaturanstieg auf 27°C am 15. Juni von moderatem Regen begleitet wird.

Lichtblick am Horizont: Details zu Sonnenauf- und Sonnenuntergang

Die Sonne begrüßt uns in dieser wechselvollen Woche meist zwischen 4:17 und 4:18 Uhr morgens und verabschiedet sich gegen 19:27 und 19:29 Uhr am Abend, was lange und angenehme Tage für alle möglichen Aktivitäten im Freien verspricht - vorausgesetzt, der Regen lässt dies zu.

Abschließender Blick auf das Wetter in Sant Joan

Die Bewohner und Besucher von Sant Joan können eine insgesamt feuchte Woche erwarten, die jedoch von einigen warmen und wohltuenden Temperaturen aufgelockert wird. Es bleibt zu hoffen, dass die Prognosen sich mildern und mehr Sonnenschein in Aussicht stellen.

