Wetteraussicht für Felanitx: Temporäre Schauer zwischen sonnigen Tagen – 7-Tage-Prognose (8.6.2024)

Wettervorhersage für Felanitx: Eine Woche voller Abwechslung

FelanitxFelanitx bietet in der kommenden Woche ein facettenreiches Wetterbild. Ein Wechselspiel aus Sonne, Wolken und gelegentlichen Regenschauern gestaltet das Wettergeschehen abwechslungsreich. Hier erfahren Sie alles, was Sie über das Wetter in Felanitx für die nächsten sieben Tage wissen müssen.

Bewölkter Auftakt mit milden Temperaturen

Der 8. Juni 2024 begrüßt uns mit bedecktem Himmel und Temperaturen um die 27 °C. Eine mäßige Brise mit 8 km/h verspricht einen angenehmen Luftzug, während die Luftfeuchtigkeit bei 54% liegt und der Druck auf 1008 hPa steht. Genießen Sie den Tag, auch wenn die Sonne sich hinter den Wolken verbirgt, was dem Tagesbeginn einen sanft gedämpften Charakter verleiht. Sonnenaufgang und -untergang kündigen lange, helle Tage an, die bereits um 4:20 Uhr ihren Anfang nehmen und sich bis 19:13 Uhr erstrecken.

Sonnendurchflutet. Weiterlesen »

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 8.6.2024, 01:32:53. +++