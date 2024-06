Wetteraussicht für Inca (08.06.24 bis 15.06.24): Temperaturen, Niederschlag und Windvorhersage

7-Tage-Wettervorhersage für Inca, Mallorca

Inca, im Herzen der Insel Mallorca gelegen, steht eine abwechslungsreiche Wetterwoche bevor. Von bedecktem Himmel bis hin zu klarer Sonne - erfahren Sie hier, wie sich das Wetter in Inca von Samstag, dem 08. Juni bis Samstag, dem 15. Juni 2024, entwickeln wird.

Wetterübersicht für Inca zu Beginn der Woche

Am Samstag, dem 08. Juni begrüßt uns in Inca überwiegend bewölktes Wetter mit temperaturen, die am Tage auf bis zu 32°C klettern. Seien Sie jedoch auf einen mäßigen Wind von 6 km/h vorbereitet bei einer Luftfeuchtigkeit von 37% und einem Luftdruck von 1008 hPa. Sonnenaufgang und Sonnenuntergang erleben Sie um 4:20 Uhr bzw. um 19:14 Uhr.

Der darauffolgende Sonntag zeigt sich mit leichtem Regen und einer Temperatur von etwa 30°C. Eine leichte Abkühlung, die jedoch von einer weiterhin geringen Windbewegung von 4 km/h begleitet wird. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 31%, der Luftdruck bei 1007 hPa.

Wetterentwicklung zur Wochenmitte in Inca

Am Montag, 10. Juni, bleibt es mit zerbrochenen Wolken und 30°C weiterhin warm. Windstärken von 4 km/h und eine Luftfeuchtigkeit von 33% lassen die Tage trotz Wolken angenehm erscheinen. Der Luftdruck normalisiert sich auf 1011hPa.

Kommt der Dienstag, so kommen auch die Regenschauer. Mit leichtem Regen und 23°C beginnt sich das Wetter merklich zu verändern. Nur ein leichter Wind von 2 km/h, doch die Luftfeuchtigkeit springt auf 63%. Der Luftdruck bleibt stabil bei 1014 hPa.

Ein Blick auf das Wochenende in Inca

Das bevorstehende Wochenende in Inca hält für seine Bewohner und Besucher gemischte Konditionen bereit. Arte beginnt mit moderatem Regen und kühlen 20°C am Mittwoch, was die Höchsttemperaturen betrifft. Eine Windgeschwindigkeit von 3 km/h und eine erhöhte Luftfeuchtigkeit von 76% erfordern vielleicht einen Regenschirm.

Der darauf folgende Donnerstag lockert mit leichtem Regen und einer Temperatur von 23°C die regnerische Stimmung etwas auf. Mit einem Wind von 4 km/h bleibt es mild, während der Luftdruck langsam auf 1017 hPa ansteigt.

Zum Abschluss der Woche wird der Freitag von einem klaren Himmel bei 29°C vehement markiert. Eine angenehme Brise von 5 km/h und die Luftfeuchtigkeit von 33% versprechen einen idyllischen Tag.

Am Samstag (15. Juni) schließt sich der Kreis der Wettervariation mit leichtem Regenund wieder etwas wärmeren 31°C. Bei einer angenehmen Windgeschwindigkeit von 2 km/h halten sich die relative Feuchte (31%) und der Druck (1012 hPa) weiterhin auf angenehmem Niveau.

Ob Sonne oder Regen - Inca bietet in der kommenden Woche alles, was das Herz eines Wetterbegeisterten höherschlagen lässt und gibt Anlass, sowohl den Regenschirm als auch die Sonnenbrille griffbereit zu halten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 8.6.2024, 01:34:11. +++