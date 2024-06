Wetteraussichten für Capdepera: Eine Woche zwischen Sonnenschein und Wolkenbruch (8.6.2024)

Wetter Capdepera – 7-Tage-Prognose ab 8. Juni 2024

Die kommende Woche präsentiert sich in Capdepera als wahres Wechselbad der Gefühle für Wetterenthusiasten. Mit einer Mischung aus Sonne, Wolken und Regenschauern bieten die nächsten 7 Tage eine vollständige Palette von Sommerwetter. Hier ist Ihre detaillierte Wettervorhersage für Capdepera, die Sie darauf vorbereitet, was Mutter Natur für Sie bereithält.

Samstag, 8. Juni 2024: Ein Tag unter Wolken

Der Start in das Wochenende wird von einem bedeckten Himmel dominiert, die Temperaturen liegen bei wohligen 25 Grad Celsius. Ein mäßiger Wind trägt zur Frische des Tages bei, während die Luftfeuchtigkeit auf einem Niveau von 70% für eine leichte Schwüle sorgt.

Sonntag, 9. Juni 2024: Nieselregen und Abkühlung

Auf den Sonnenschirm sollte man nicht verzichtet werden, wenn man am Sonntag weiß, dass leichter Regen und leicht kühlere Temperaturen von 23 Grad Celsius die Insel besuchen. Ein perfekter Tag, um die faszinierende Natur Mallorcas im sanften Regen zu erkunden.

Montag und Dienstag: Abwechslungsreiche Wetterszenarien

Montag (10. Juni) segelt ruhiger mit vereinzelten Wolkenfeldern und 22 Grad, hingegen bringt der Dienstag (11. Juni) erneute Regenschauer bei 20 Grad. Diese Tage eignen sich ideal, um die malerischen Straßen und Cafés von Capdepera zu genießen, ohne sich über die Hitze sorgen zu müssen.

Mittwoch bis Freitag: Von feuchten Tagen zu klarem Himmel

Ein völliger Szenenwechsel am Mittwoch (12. Juni), der mit 21 Grad und mäßigem Regen durchsetzt ist. Bleiben Sie optimistisch, denn die Wolken verziehen sich und so wird der Donnerstag (13. Juni) Ihr Gemüt mit vereinzelten Wolken und angenehme 21 Grad aufhellen. Der Höhepunkt des Wetterwechsels findet am Freitag (14. Juni) statt, der mit einem klarem Himmel und 24 Grad angenehm sommerlich wird.

Samstag, 15. Juni 2024: Ein sanfter Abschluss

Die Woche erreicht ihren Ausklang mit leichtem Regen und einer Temperatur von 23 Grad. Den Sonnenschutz sollten Sie dennoch nicht vergessen, denn die sommerliche Sonne wird sicherlich ihre Wege durch die Wolken finden.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 8.6.2024, 01:29:03. +++