Wetteraussichten für Llubí, Mallorca: 7-Tage-Prognose bis zum 15. Juni 2024 (8.6.2024)

Wetterprognose für Llubí auf Mallorca

Die Temperaturen in Llubí erreichen sommerliche Höhen, wobei die Prognose für die kommenden Tage eine vielfältige Palette an Wetterbedingungen verspricht. Im pittoresken Dorf Llubí können sich Touristen und Einheimische auf gemischte Klimaverhältnisse einstellen, während sie die malerische Umgebung genießen.

Kommende Tage in Llubí: Überblick der Wetterlage

Beginnend mit dem 8. Juni 2024, präsentiert sich die Wetterlage in Llubí mit einer bedeckten Wolkendecke und Temperaturen, die auf angenehme 32°C klettern. Eine leichte Briese mit 8 km/h verspricht eine frische Brise, die die Wärme mildert. Die Luftfeuchtigkeitssituation ist zusätzlich mit 35% als komfortabel anzusehen.

Der darauffolgende 9. Juni wird einige Tropfen leichteren Regens mit sich bringen, was zu einer winzigen Abkühlung auf 31°C führen wird. Dank leichter Winde um die 5 km/h bleibt das Wettergefühl jedoch freundlich und einladend.

Am 10. Juni lösen sich die Regenwolken teilweise auf und machen Platz für aufgelockerte Bewölkung, was bei gleichen Temperaturen wie am Vortag für ein heiteres Ambiente sorgt.

Für den 11. Juni sollte man dann doch besser den Regenschirm nicht vergessen. Der leichte Regen und ein merklicher Temperaturrückgang auf 23°C bescheren uns einen frischen Tag – ideal für Museumsliebhaber oder gemütliche Café-Besuche.

Mit etwas intensiverem Regen am 12. Juni und milden 22°C wird das gemütliche Inselwetter fortgesetzt. Die leicht auffrischenden 4 km/h Wind tragen zum frischen Klima bei, sodass man eventuell in den Genuss von traumhafter Natur im Inneren der Insel kommt.

Die Mitte der Woche bringt am 13. Juni ebenfalls leichtere Regenschauer, doch mit einer angenehmen Temperaturerhöhung auf 24°C.

Gegen Ende der Woche, am 14. und 15. Juni, publiziert der himmlische Wetterbericht ein fast makelloses Szenario: Ein strahlend blauer Himmel, unterbrochen durch einige leichte Regenschauer am letzten Tag, und Temperaturen, die auf sommerliche 30°C und 31°C zurückspringen.

Ausblick auf das Wochenende in Llubí

Ein perfekter Ausklang der Woche ist in Sicht, denn am Wochenende präsentiert uns Llubí vorzugsweise klaren Himmel und warme Temperaturen, ideal für jegliche Freizeitaktivitäten unter freiem Himmel. Das Versprechen von Sonnenschein und wärmeren Tagen lädt Besucher ein, die malerische Austrahlung von Llubí sowie die vielfältigen Freizeitangebote Mallorcas vollständig auszukosten.

Wetterdaten und Sonnenauf- bzw. Untergangszeiten

Die Sonne wird während dieser Tage früh aufstehen und uns lange und warme Abende bescheren. Die spezifischen Daten zeigen eine Sonnenaufgangszeit um 4:19 Uhr und einen Sonnenuntergang durchgehend nach 19:14 Uhr. Solche langen Tage sind für jegliche Aktivitäten auf der Insel perfekt geeignet, sei es für den morgendlichen Spaziergang am Strand oder das gemütliche Beisammensein in einer der urigen Tavernen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 8.6.2024, 01:36:04. +++