Wetteraussichten für Selva, Mallorca: Eine Woche zwischen Sonne und Regen (08.06.24 - 15.06.24)

Wetterprognose für Selva: Wechselhafte Juni-Woche in Aussicht

Das malerische Selva auf Mallorca zeigt sich wettertechnisch von einer launischen Seite: Die bevorstehende Woche verspricht eine Mischung aus Sonnenschein, bedecktem Himmel und erfrischenden Regenschauern. Ein detaillierter Blick auf das Wetter für Selva für die Zeit vom 08. Juni bis zum 15. Juni 2024.

Sommerliche Wärme und bedeckte Himmel am Wochenende (08.06.24 und 09.06.24)

Mit Temperaturen, die das Thermometer auf 31°C steigen lassen, startet Selva warm ins Wochenende am Samstag, dem 8. Juni 2024. Trotz überwiegend bewölktem Himmel bleibt es angenehm und lediglich ein leichter Wind weht durch die Gassen. Am darauffolgenden Sonntag dürfen die Bewohner und Gäste ähnliche Temperaturen um die 30°C erwarten, allerdings bei zeitweiligen leichten Regenfällen, die zur Abkühlung beitragen.

Kühlerer Beginn der neuen Woche und Regen (10.06.24 - 12.06.24)

Zum Start in die neue Woche hält das Leichtregen-Wetter an. Damit einhergehend sinken am Dienstag, dem 11. Juni, die Temperaturen spürbar auf ca. 22°C, während die Luftfeuchtigkeit steigt. Der Regenschirm sollte jederzeit griffbereit sein, da moderater Regen für den Mittwoch vorhergesagt wird, bei dem die Temperaturen um die 20°C schwanken.

Auftauchende Sonne und steigende Temperaturen (13.06.24 - 15.06.24)

Ab Donnerstag lockert sich die Wolkendecke über Selva wieder, und es zeigen sich vermehrt sonnige Momente. Bei leichtem Regen und Temperaturen um die 22°C verbessern sich die Wetterbedingungen merklich bis zum Freitag, an dem ein klarer Himmel und 28°C erwartet werden. Der vorläufige Höhepunkt der Woche wird am Samstag, dem 15. Juni, mit einem sonnigen Tag bei 30°C sein, obwolette die Wolken danach wieder zunehmen.

Wetter Zusammenfassung für Selva auf Mallorca

Zusammenfassend wird die Woche vom 08. bis zum 15. Juni in Selva sehr wechselhaft. Von sommerlicher Hitze über regnerische Tage bis hin zu klarem Sonnenschein ist alles dabei. Ideal für Besucher, die sowohl das Meeresrauschen bei Sonnenschein als auch das beruhigende Prasseln von Regen genießen möchten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 8.6.2024, 01:47:31. +++