Wetterprognose für Artà: 7-Tage-Übersicht und Detailblick auf Wind, Regen und Sonne (8.6.2024)

Wetter in Artà: Was bringt die Woche vom 8. bis 15. Juni 2024?

Die Wetterlage in Artà auf Mallorca präsentiert sich in dieser Juniwoche als Mix aus Sonnenschein, Wolken und bezaubernden Sommerregen. Die kommenden Tage halten eine Palette verschiedener Wetterszenarien bereit, ideal für unterschiedlichste Aktivitäten unter freiem Himmel. Lesen Sie weiter, um zu erfahren, was Sie in der Woche vom 8. bis 15. Juni 2024 wettertechnisch in Artà erwartet.

Samstag, 8. Juni 2024: Beginn mit Bedecktem Himmel

Der Start in die Wetterwoche zeigt sich von einer überwiegend bewölkten Seite. Mit Temperaturen um 26°C fühlt sich der Tag dennoch sommerlich warm an, während der Wind mit einer Geschwindigkeit von 10 km/h für angenehme Brisen sorgt. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 61%, und der Luftdruck misst 1008 hPa. Die Sonne geht früh um 4:18 Uhr auf und verabschiedet sich erst wieder um 19:12 Uhr.

Sonntag, 9. Juni 2024: Sanfter Regen

Am Sonntag ziehen einige Regenwolken auf, und es erwartet uns leichter Regen bei angenehmen 23°C. Der Wind weht leicht mit 11 km/h. Die Luftfeuchtigkeit nimmt auf 66% zu, und der Luftdruck bleibt stabil bei 1008 hPa. Sonnenauf- und Sonnenuntergang erfolgen genau wie am Vortag.

Wettertrend für die Folgetage in Artà

Der Montag begrüßt uns in Artà mit vereinzelten Wolken am Himmel und einer Temperatur von 22°C. In der kommenden Woche lassen leichte bis mäßige Regenschauer die Natur aufleben, während die Temperaturen sich in einem Bereich zwischen 19°C und 25°C bewegen. Besonders am 14. Juni erfreut uns der klare Himmel mit Sonnenschein und einer Höchsttemperatur von 25°C. Im weiteren Wochenverlauf kehrt der Regen zurück, jedoch ohne die sommerlichen Temperaturen zu dämpfen.

Sonnige Ausblicke und leichte Brisen

Ein besonderer Höhepunkt ist der klare Himmel am Donnerstag, dem 14. Juni, unter dem sich das Thermometer auf erfrischende 25°C erhitzt. Den Abschluss der Wetterwoche bildet ein leichter Regenschauer am Samstag bei einer Temperatur von 23°C. Die Windgeschwindigkeiten bleiben durchgehend sanft und laden zu entspannten Spaziergängen und Aktivitäten an der frischen Luft ein.

Schlussendlich bietet die Wetterwoche in Artà alles, was das Herz begehrt: von sanften Regenschauern, die die Natur zum Leben erwecken, bis hin zu sonnigen Tagen, die zum Verweilen im Freien einladen. Eine ideale Zeit, um Mallorca in all seinen Facetten zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 8.6.2024, 01:23:48. +++