Wetterprognose für Santa Eugènia: Sommerliche Stimmung trotz vereinzeltem Regenfall (08.06.24 - 15.06.24)

Erfrischende Regenschauer und warme Tage in Santa Eugènia

Die Urlauber und Einheimischen in Santa Eugènia können sich auf eine sommerliche Woche mit einigen Regenschauern gefasst machen. Die Wetterprognose für die kommenden Tage verspricht eine gelungene Mischung aus Sonnenschein und erfrischenden Niederschlägen. Hier ist Ihr detaillierter Blick auf das Wetter vom 8. Juni 2024 bis zum 15. Juni 2024.

Stabile Wetterbedingungen sorgen für warme Vorfreude

Der 8. Juni begrüßt uns mit überwiegend bewölktem Himmel und angenehmen 30°C. Dabei sorgt eine milde Brise von 6 km/h für etwas Abkühlung. Geringe Luftfeuchtigkeit von 45% und ein Luftdruck von 1008 hPa begleiten den Tag, der mit einem Sonnenaufgang um 4:21 Uhr beginnt und um 19:14 Uhr endet.

Leichter Regen erwartet uns hingegen am 9. Juni, doch mit einer maximalen Temperatur von 29°C bleibt es weiterhin warm. Der Wind lässt nach auf gemütliche 5 km/h, während die Luftfeuchtigkeit leicht auf 37% sinkt und der Druck etwas nachlässt auf 1007 hPa. Der Tag erwacht um 4:20 Uhr und verabschiedet sich um 19:15 Uhr.

Temperaturschwankungen, aber weiterhin sonnige Aussichten

Ein Wechselspiel aus Sonne und Wolken prägt den 10. Juni, während die Quecksilber-Säule weiterhin stabile 30°C anzeigt. Die nächstfolgenden Tage bieten eine Achterbahnfahrt der Gefühle in Sachen Wetter. Ein leichter Regenschauer und mildere Temperaturen von 25°C präsentieren sich am 11. Juni. Eine erhöhte Luftfeuchtigkeit von 53% und ein leichter Luftdruckanstieg begleiten diesen Tag.

Mäßiger Regen und ein frischeres Klima mit 21°C machen den 12. Juni zu einem perfekten Tag für Museum- oder Cafébesuche. Der dritte Regentag in Folge lässt am 13. Juni die Luftfeuchtigkeit auf 61% steigen, während wir uns über 24°C erfreuen können.

Ein strahlendes Finale der Woche

Das Wetter in Santa Eugènia endet in Hochstimmung mit strahlendem blauen Himmel am 14. Juni und begeistert mit 28°C. Ein weiterer Regentropfen am 15. Juni sollte niemanden überraschen, doch mit 31°C stimmt das Thermometer versöhnlich. Obwohl es an diesem Tag regnet, bleibt der Wind flüsterleise bei nur 3 km/h, während die Luftfeuchtigkeit auf angenehme 31% zurückgeht und sich der Luftdruck auf 1012 hPa einpendelt.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 8.6.2024, 01:45:15. +++