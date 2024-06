Wettervorhersage für Ariany (08.06.2024 bis 15.06.2024): Temperaturtrends und erwartete Wetterbedingungen auf Mallorca

Sommerliche Temperaturen und vereinzelte Niederschläge in Ariany

Die malerische Gemeinde Ariany auf Mallorca blickt auf eine sommerliche Woche mit milden Temperaturschwankungen und verschiedenen Wetterlagen. Im Folgenden geben wir Ihnen einen ausführlichen Überblick über das Wetter in Ariany für die kommenden Tage, einschließlich Temperaturwerten, Bewölkung, Regenvorhersage und Informationen zu Windverhältnissen.

Wettervorhersage für Samstag, den 08. Juni 2024

Die Woche in Ariany beginnt am Samstag mit überwiegend bedecktem Himmel, aber auch mit warmer Luft. Die Temperaturen erreichen bis zu 31°C, während eine leichte Brise mit 9 km/h für eine angenehme Abkühlung sorgt. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 38%, und der Luftdruck bei 1007 hPa.

Leichter Regen und angenehme Frische am Sonntag, den 09. Juni 2024

Am Sonntag erwartet Sie leichter Regen, der für eine Abkühlung auf 29°C sorgt. Die Luftfeuchtigkeit steigt etwas an und liegt bei 35%. Der Wind blas tmit sanften 8 km/h.

Milde Temperaturen unter lockerer Bewölkung am Montag, den 10. Juni 2024

Zu Beginn der neuen Woche lässt der Regen nach und die Wolken lockern sich auf. Mit 29°C bleibt es weiterhin warm. Die Luftfeuchtigkeit ist mit 44% etwas höher, der Wind weht gemäßigt mit 7 km/h.

Abkühlung und Niederschläge zur Wochenmitte

Der Dienstag bringt eine deutliche Temperaturabnahme auf angenehme 22°C, begleitet von leichtem Regen und einer erhöhten Luftfeuchtigkeit von 65%. Der schwache Wind und ein Luftdruck von 1014 hPa kündigen eine wetterbedingte Stabilisierung an.

Am Mittwoch zieht moderater Regen über Ariany hinweg, und die Temperaturen halten sich bei 22°C. Die Feuchtigkeit bleibt auf erhöhtem Niveau, der Wind bleibt weiterhin leicht.

Der Donnerstag zeigt sich dann wieder von seiner milderen Seite mit 23°C und etwas Niederschlag, während der Freitag wolkenlosen Himmel und eine Rückkehr zu Sommerwärme mit 29° C verspricht.

Ausblick auf das Wochenende und den 15. Juni 2024

Das darauffolgende Wochenende in Ariany hält, was die Vorwoche verspricht: Sonnige Momente bei 29°C umgeben von leichtem Regen, bevor die neue Woche beginnt. Eine ideale Zeit für all jene, die die sommerliche Atmosphäre Mallorcas genießen wollen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 8.6.2024, 01:23:19. +++