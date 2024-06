Wettervorhersage Pollença: Wolkige Aussichten und Regenschauer vom 08.06. bis 15.06.2024

Wetteraussichten für Pollença

Die kommenden Tage über bietet das Klima in Pollença eine Mischung aus Sonne und Regen. Vom 08. bis 15. Juni 2024 sollten Besucher und Einwohner gleichermaßen auf Gemischtes gefasst sein.

Wetterüberblick für die Woche in Pollença

Zum Beginn der zweiten Juniwoche begrüßt uns Pollença mit bedecktem Himmel und Temperaturen um die 28°C. Trotz der dichten Wolken bleibt es windstill, mit leichten Brisen von lediglich 7 km/h. Feuchtigkeit und Luftdruck sind stabil, was typische June-Tage auf unserer bezaubernden Insel charakterisiert.

Detailierte Wetterentwicklung der Folgetage

Am Freitag, den 9. Juni, sorgen gelegentliche Regenschauer für eine erfrischende Abkühlung bei Temperaturen um 27°C. Der Wind nimmt geringfügig zu, bleibt jedoch sanft. Am Samstag zeigt sich der Himmel leicht zerrissen, was lichte Momente verspricht, bei gleichbleibenden 26°C.

Der Anfang der Woche - besonders der Montag und Dienstag - ist von regnerischem Wetter begleitet, die Temperaturen sinken spürbar auf 20°C. Die Feuchtigkeit steigt, was das Gefühl von Kühle verstärken könnte.

Zum Wochenmitte, am Mittwoch den 14., kehrt die Sonne zurück und wir genießen klaren Himmel bei angenehmen 26°C. Nichtsdestotrotz erwarten wir am folgenden Donnerstag, trotz einer leichten Zunahme auf 26°C, wieder leichtfügige Regenschauer.

Wochenendwetter in Pollença

Das kommende Wochenende in Pollença verspricht einige schöne Momente unter einer klaren Himmel, jedoch sollte ein Regenschirm nicht fehlen, da der Samstag in Pollença wieder etwas Nässe mit sich bringt.

Die Sonnenuntergangszeiten sind für Pollença in diesen Tagen ein weiteres Highlight, dieses Naturspektakel zu erleben ist immer eine Reise wert. Von Saison zu Saison ein wahrhaft malerischer Anblick!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 8.6.2024, 01:42:06. +++