Wettervorhersage Sant Llorenç des Cardassar (08.06.24 bis 15.06.24): Temperaturen, Niederschläge und Wettertrends

Wettertrends und -aussichten für Sant Llorenç des Cardassar

Willkommen zur aktuellen Wettervorhersage für Sant Llorenç des Cardassar. Die bevorstehenden Tage auf unserer bezaubernden Insel versprechen eine Mischung aus Sonne, Wolken und Niederschlag. Informieren Sie sich nachfolgend über die zu erwartenden Temperaturen, Wetterphänomene und Windverhältnisse.

Wetterprognose für die kommende Woche

Samstag, 08. Juni 2024: Beginnen wird die Woche mit temperaturen um die 27°C unter überwiegend bewölktem Himmel. Der Wind bleibt mit 9 km/h moderat und die Luftfeuchtigkeit bei etwa 58%. Wir erwarten einen Luftdruck von 1008 hPa. Sonnenaufgang ist für 4:19 Uhr und Sonnenuntergang für 19:12 Uhr zu erwarten. Sonntag, 09. Juni 2024: Leichter Regen wird uns mit Temperaturen von etwa 26°C Grüßen und eine relative Feuchtigkeit von 52% aufweisen. Der Wind weht erneut mit 9 km/h. Bei einem Luftdruck von 1007 hPa, zeigt sich die Sonne um 4:19 Uhr und verabschiedet sich um 19:13 Uhr. Montag, 10. Juni 2024: Mit vereinzelten Wolken dürfte die Sonne öfters zu sehen sein, bei einer Höchsttemperatur von 23°C. Lüftchen von 8 km/h werden uns begleiten bei einer Luftfeuchtigkeit von 71% und einem Druck von 1012 hPa. Sonnenauf- und -untergänge sind für die gleiche Uhrzeit wie am Vortag vorauszusagen. Dienstag, 11. Juni 2024: Der Dienstag zeigt sich mit leichtem Regen und milden 21°C, während der Wind auf 5 km/h abschwächt. Die Luftfeuchtigkeit hält sich konstant bei 71% mit einem Luftdruck von 1014 hPa. Sonnenzeiten umfassen 4:18 Uhr für den Aufgang und 19:14 Uhr für den Untergang. Mittwoch, 12. Juni 2024: Regenschauer treten in den Vordergrund mit moderate Regenfällen bei 21°C. Der Wind wird leicht zunehmen auf 6 km/h. Jene 73% Luftfeuchtigkeit fügen eine gewisse Schwüle hinzu, und der Druck erreicht 1016 hPa. Sonnenauf- und -untergang finden wie am Vortag statt. Donnerstag, 13. Juni 2024: Werfen Sie einen Blick auf den Himmel, da uns am Donnerstag erneut leichter Regen bei Temperaturen von 21°C erwartet. Die Windgeschwindigkeit verringert sich auf gemütliche 5 km/h bei einer Luftfeuchtigkeit von 71% und einem Barometerstand von 1018 hPa. Sonne begrüßt uns um 4:18 Uhr, bevor sie um 19:15 Uhr untergeht. Freitag, 14. Juni 2024: Freuen Sie sich auf klaren Himmel und höhere Temperaturen um die 25°C. Ein leichterer Wind weht mit 6 km/h, die Feuchtigkeit fällt auf 54% und der Druck auf 1014 hPa. Sonnenauf- und -untergang sind derselben Zeiten wie am Vortag. Samstag, 15. Juni 2024: Das Wochenende beehrt uns mit leichtem Regen trotz angenehmer 25°C. Abnehmende Feuchtigkeit von 64% und ein sanfter 5 km/h Wind begleiten uns, während der Luftdruck minimal auf 1013 hPa sinkt. Der Sonnenaufgang um 4:18 Uhr läutet den Tag ein und um 19:16 Uhr verabschiedet sich die Sonne. Halten Sie Ihre Regenschirme griffbereit und freuen Sie sich auf gelegentliche Sonneneinstrahlungen, während Sie Ihren Alltag in Sant Llorenç des Cardassar genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 8.6.2024, 01:44:31. +++