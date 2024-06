7-Tage-Wetteraussichten für Vilafranca de Bonany: Von leichten Wolken bis zu leichtem Regen (10.6.2024)

Willkommen bei den aktuellen Wetteraussichten für Vilafranca de Bonany

Die kommenden Tage versprechen ein gemischtes Wetterbild in Vilafranca de BonanyVilafranca de Bonany, einem der charmantesten Orte auf Mallorca. Beginnend mit dem 10. Juni 2024, erleben wir eine Vielfalt von teilweise bewölkten Tagen bis hin zu leichten Regenschauern.

Wetter am Montag, den 10. Juni 2024

Der Montag begrüßt uns mit teilweise bedecktem Himmel und angenehmen 28°C. Dabei weist die Windgeschwindigkeit leichte 4 km/h auf, was für einen nahezu perfekten Beginn der Woche sorgt. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 38% und der Luftdruck bei 1011 hPa. Genießen Sie die lange Abenddämmerung, die Sonne geht um 19:14 Uhr unter.

Wetterprognose für die darauf folgenden Tage

Am Dienstag erleben wir einen kleinen Temperaturrückgang auf 23°C und leichten Regen, während eine frische Brise mit 7 km/h für Abkühlung sorgt. Die Luftfeuchtigkeit steigt auf 56%, was zur allgemeinen Frische beiträgt.

Mit dem Mittwoch setzt bedecktes Wetter ein und die Temperaturen halten sich bei 24°C. Wind und Luftfeuchtigkeit bleiben geringfügig stabil, was für durchgängig angenehme Bedingungen sorgt.

Donnerstag bis Sonntag: Die darauf folgenden Tage präsentieren sich mit einer sanften Achterbahn der Temperaturen. Von zunächst 25°C am Donnerstag, erleben wir einen Anstieg auf bis zu 32°C am Sonntag. Die Tendenz zu leichtem Regen hält an, doch sollte dies keinen Strich durch die Freizeitplanung machen.

Die Sonnenaufgänge und -untergänge bleiben beständig bildschön, mit Zeiten von 4:19 Uhr morgens bis 19:17 Uhr abends und bieten somit ideale Voraussetzungen, um das malerische Vilafranca de Bonany in voller Pracht zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 10.6.2024, 01:48:10. +++