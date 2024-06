7-Tage-Wetterprognose für Muro: Wechselhaft mit Lichtblicken (10.6.2024)

Das Wetter in Muro: Eine Woche geprägt von Wandel und Sonnenschein

Die kommende Woche in Muro auf Mallorca verspricht eine Mischung aus leichtem Regenschauer, bewölktem Himmel sowie klaren Sonnentagen. Mit milden bis warmen Temperaturen bietet sich Naturfreunden und Erholungssuchenden die perfekte Kulisse für diverse Outdoor-Aktivitäten. Hier finden Sie eine detaillierte Wettervorhersage für Muro, damit Sie Ihren Aufenthalt oder Ihre Aktivitäten perfekt planen können.

Montag, 10. Juni 2024: Start in die Woche mit leichtem Regen

Zum Wochenanfang gibt es in Muro einen sanften Einstieg mit leichtem Regen und einer Tageshöchsttemperatur von 26°C. Der Wind bläst schwach mit 7 km/h. Eine gute Gelegenheit, um in Ruhe die Gegend zu erkunden, ohne sich große Sorgen um starke Regenschauer machen zu müssen. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 52% bei einem Luftdruck von 1007 hPa. Sonnenaufgang und -untergang finden statt um 03:46 Uhr bzw. 19:01 Uhr.

Dienstag bis Donnerstag: Von wolkig bis heiter

Der Dienstag präsentiert sich mit überwiegend bewölktem Himmel und einer angenehmen Temperatur von 23°C, während der Wind leicht mit 6 km/h weht. Am Mittwoch ziehen nur vereinzelte Wolken auf, die das sonnige Wetter mit 24°C kaum beeinträchtigen können. Der Donnerstag sehen wir einen klaren Himmel über Muro, der bei 23°C Tageshöchsttemperatur zum Verweilen im Freien einlädt.

Wochenende in Sicht: Sonne und Wolken im Einklang

Das Wochenende verspricht Abwechslung: Freitag und Samstag bieten dichte Wolkenformationen bei gleichbleibenden 23°C. Ein idealer Zeitpunkt für kulturelle Ausflüge oder Entspannung in den heimischen vier Wänden. Der Sonntag rundet die Woche mit einem kleinen Temperaturanstieg auf 27°C und strahlend blauem Himmel respektive unterbrochenen Wolken ab, perfekt um das Wochenende im Freien ausklingen zu lassen.

Ausblick auf die neue Woche

Am Montag, dem 17. Juni 2024, nimmt die Temperatur weiter zu und erreicht heiße 30°C. Teilweise bewölkt können Sie den Tag im Freien genießen, beispielsweise für längere Ausflüge oder um am Strand zu entspannen. Mit der geringen Windgeschwindigkeit von 3 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 44% endet die Wetterwoche in Muro so angenehm, wie sie begann. Freuen Sie sich auf eine hervorragende Woche!

