7-Tage-Wettervorhersage für Capdepera: Sonnige Aussichten und milde Juni-Temperaturen (10.6.2024)

Aktuelle Wetterprognose für Capdepera auf Mallorca

Die sommerlichen Tage auf Mallorca locken Einwohner und Besucher von Capdepera gleichermaßen nach draußen. Mit Temperaturen, die in der kommenden Woche um angenehme 22℃ bis 24℃ schwanken, lädt das Wetter in Capdepera zu vielfältigen Aktivitäten unter freiem Himmel ein.

Wettertrend für Capdepera: Sonnenschein mit vereinzelten Regentropfen

Beginnend mit dem 10. Juni 2024 präsentiert sich das Wetter in Capdepera größtenteils freundlich. An diesem Tag erwarten uns teilweise bewölkte Himmel mit einem sanften Wind von 4 km/h, einer Luftfeuchtigkeit von 71% und einem Luftdruck von 1012 hPa. Der morgige Tag bringt leichten Regen und Temperaturen konstant bei 22℃ mit sich. Am 12. Juni setzen sich dichte Wolken am Himmel durch, die Temperaturen bleiben jedoch mild.

Aussicht auf klaren Himmel und steigende Temperaturen

Der 13. Juni verspricht mit klarem Himmel und 22℃ einen idealen Tag, um die vielen Sehenswürdigkeiten Capdeperas zu erkunden. Im weiteren Wochenverlauf halten sich die angenehmen Temperaturen, die am 17. Juni 2024 ihren vorläufigen Höhepunkt von 24℃ erreichen. Trotz der vereinzelten Regenschauer, die sich über die Woche verteilen, bleiben die Bedingungen für alle Arten von Freizeitaktivitäten optimal.

Detaillierte Tagesprognosen für Capdepera

Für die genaueren Tagesvorhersagen sehen wir am 14. und 16. Juni 2024 eine Mischung aus Sonne und Wolken, während am 15. und 17. Juni leichter Regen erwartet wird. Die Luftfeuchtigkeit bewegt sich dabei zwischen 63% und 80%, und der Wind bleibt mit 4 bis 8 km/h leicht.

Sonnenuntergänge in Capdepera: Ein Schauspiel der Farben

Die Sonnenuntergänge in Capdepera sind im Juni besonders malerisch. Sie beginnen täglich kurz nach 19 Uhr und malen den Himmel in einzigartigen Farbtönen. Zum Beispiel können Sie am 10. Juni 2024 bereits um 19:13 Uhr einen atemberaubenden Sonnenuntergang erleben, und am 17. Juni verlängert sich dieser Genuss bis 19:16 Uhr.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 10.6.2024, 01:27:32. +++