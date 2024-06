7-Tage Wettervorhersage für Esporles: Erwarten Sie starke Wolkenbrüche und milde Brisen (10.6.2024)

Wetteraussichten für Esporles in der kommenden Woche

Erleben Sie eine Woche gemischter Wetterphänomene in Esporles, von sanften Lüften bis hin zu wolkigen Himmeln, steigt das Barometer für vielseitige Wetterlagen. Wir präsentieren Ihnen die Wettertrends vom 10. Juni bis zum 17. Juni 2024, die Sie für Ihre Tätigkeiten im Freien und Ihre Urlaubsplanung auf Mallorca berücksichtigen sollten.

Montag, 10. Juni 2024: Ein Tag unter zerrissenen Wolken

Beginnen Sie die Woche in Esporles unter einem Himmel, der von aufgelockerten Wolkenfeldern festgehalten wird. Bei angenehmen 21°C zu spüren, bläst der Wind spokeswoman for the museum modestly with only 3 km/h. Während die Luftfeuchtigkeit angenehme 60% erreicht, sorgt ein Luftdruck von 1012 hPa für Stabilität in der Atmosphäre. Der Tag erwacht schon um 4:21 Uhr und lädt ein zu langen Tagen, bis die Dämmerung schließlich um 19:16 Uhr eintritt.

Dienstag, 11. Juni und Mittwoch, 12. Juni: Leichter Regen bei milden Temperaturen

An diesen beiden Tagen offeriert Esporles sanften Niederschlag bei 20°C. Gekoppelt mit einer Luftfeuchtigkeit von bis zu 72%, bleibt der Wind gleichbleibend leicht. Der Luftdruck zeigt Werte von 1013 bis 1017 hPa an. Diese Tage stehen ganz im Zeichen des klassischen mallorquinischen Frühjahrs.

Donnerstag, 13. Juni: Auflockerungen und Sonne

Die Wetterwende kündigt sich an: launische 21°C und eine frische Brise begleiten Sie durch den Tag. Ein himmel voll verstreuter Wolken wird durch den Sonnenschein ergänzt, der sich durchsetzt und den Tag erhellt. Eine geringere Luftfeuchtigkeit von 62% verspricht ein angenehmes Gleichgewicht zwischen Frische und Wärme.

Freitag, 14. Juni und Samstag, 15. Juni: Steigende Temperaturen und erneut leichter Regen

Das Thermometer klettert am Freitag auf 24°C, während es am Samstag noch einmal steigt auf fabelhafte 25°C. Obwohl vereinzelte Regenschauer die Tage gelegentlich befeuchten, bleibt die allgemeine Stimmung aufgehellt. Die Luft bleibt frisch bei einer Luftfeuchtigkeit von 52% am Freitag und später 56% am Samstag, während der Wind weiterhin aus einem moderaten Spektrum bläst.

Sonntag, 17. Juni: Konstante Muster leichter Regenfälle

Zum Abschluss der Woche setzt sich das Muster des leichten Regens in Esporles fort, und zwar bei gleichbleibenden 24°C. Die Feuchtigkeitswerte verweilen bei 63%, was für kontinuierlich angenehmes Klima spricht. Der Luftdruck pendelt sich bei stabilen 1015 hPa ein. Genießen Sie die Wärme, trotzdem wird empfohlen, einen Regenschirm nicht zu vergessen!

Wetterzusammenfassung für Esporles

In Esporles präsentiert sich das Wetter für die kommende Woche in einem Wechselspiel aus Sonne und Regen bei milden bis warmen Temperaturen. Planen Sie Ausflüge im Freien und denken Sie dabei an angemessene Kleidung, die sowohl für Sonnenschein als auch für regnerische Momente geeignet ist. Esporles lädt ein zu dynamischen Tagen voller Wetterkapriolen, die das Inselleben bunt und abwechslungsreich machen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 10.6.2024, 01:30:19. +++