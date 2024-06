7-Tage-Wettervorhersage für Santa Maria del Camí: Erwarten Sie Sonne, Wolken und vereinzelten Regen (10.6.2024)

Wetterübersicht: Santa Maria del Camí - Eine Woche voller Wetterkapriolen

Die kommende Woche in Santa Maria del CamíSanta Maria del Camí verheißt ein Wechselspiel aus Sonne, Wolken und Regenschauern. Die Mallorquiner und Besucher können sich auf eine abwechslungsreiche Wetterlage einstellen, die sowohl Freiraum für Aktivitäten im Freien bietet, als auch gemütliche Momente Zuhause vor dem Regenfenster.

Wettertrend für Santa Maria del Camí vom 10. bis 17. Juni 2024

Starten wir mit einem Blick auf die Wettervorhersage für den 10.6.2024: Locker bewölkt mit einem Maximum von 27°C. Die Windgeschwindigkeiten bleiben sanft bei 3 km/h, die Luftfeuchtigkeit bei 44% und der Luftdruck bei 1011 hPa. Sonnenaufgang und -untergang markieren den Tag zwischen 4:20 und 19:16 Uhr.

Der 11.6.2024 bringt leichteren Regen mit sich und kühlt die Luft auf 22°C herunter. Feuchtigkeit und Gemütlichkeit steigen, die Luftfeuchtigkeit erreicht 65% bei einem Luftdruck von 1014 hPa.

Am 12. und 13. Juni bleibt das Pattern ähnlich mit leichtem Regen und Temperaturen um die 24°C. Die Luft wird dabei etwas frischer, was sich in leicht einem Anstieg des Luftdrucks widerspiegelt.

Hochsommerliche Tage Mitte Juni in Santa Maria del Camí

Zur Wochenmitte hin steigen die Werte: Am 14. Juni können wir vereinzelte Wolken am Himmel erwarten, die das Sonnenlicht in ein angenehmes Zwielicht tauchen. Mit einer Spitze von 30°C wird es hochsommerlich.

Das Wochenende rückt näher mit leichtem Regen, der die hohen Temperaturen von bis zu 32°C am 15. und 16. Juni begleitet. Hierbei weht eine leichte Brise bei relativ niedriger Luftfeuchtigkeit.

Den Abschluss bildet der 17.6.2024 mit einer Abkühlung auf angenehme 30°C bei weiterhin leichtem Regen.

SEO-optimierte Zusammenfassung für die Wetterprognose in Santa Maria del Camí

Resümierend lässt sich sagen, dass die Wettervorhersage für Santa Maria del Camí gemischte Tage verspricht, die sich perfekt für diverse Aktivitäten unter mallorquinischer Sonne eignen. Planen Sie Ihre Woche mit dem Wissen um Sonne, gelegentlichen Regen und behagliche Temperaturen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 10.6.2024, 01:43:09. +++