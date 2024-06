Das Wetter in Palma, Mallorca: Ihre 7-Tage-Prognose (10.6.2024)

Wettervorhersage für Palma: Eine Woche zwischen Sonne und Regen

Die Sonneninsel Mallorca präsentiert sich auch in der kommenden Woche von einer abwechslungsreichen Seite. In PalmaPalma wechseln sich Sonne und Wolken regelmäßig ab und bereiten sowohl Einheimischen als auch Touristen eine angenehme Mischung aus sommerlichen und frischen Tagen. Hier erfahren Sie, wie sich das Wetter in Palma in der Woche vom 10. Juni bis 17. Juni 2024 gestalten wird.

Start in die Woche mit angenehmen Temperaturen

Der Montag begrüßt uns mit einer angenehmen Temperatur von 26°C, wobei der Himmel von aufgelockerten Wolkenformationen durchzogen sein wird. Ein leichter Wind, der mit lediglich 4 km/h weht, sorgt für eine frische Brise, die das Gefühl von Schwüle gar nicht erst aufkommen lässt. Die optimale Gelegenheit also, um die zahlreichen Attraktionen Palmas zu genießen oder in einem der charmanten Cafés zu entspannen. Der Luftdruck liegt bei 1012 hPa, und die Luftfeuchtigkeit beträgt 52%, was für ein angenehmes Klima sorgt.

Leichter Regen begleitet die Wochenmitte

Am Dienstag und Mittwoch müssen Mallorca-Besucher etwas flexibler sein, da leichter Regen für abwechslungsreiche Stunden sorgt. Die Temperaturen bleiben mit 22°C am Dienstag und 24°C am Mittwoch weiterhin mild, während die Luftfeuchtigkeit auf bis zu 69% steigt. Dennoch ist dies kein Grund, den Tag im Hotelzimmer zu verbringen, denn gerade jetzt zeigt sich die Natur der Insel von ihrer saftig-grünen Seite.

Sonnige Aussichten und warme Tage gegen Wochenende

Am Donnerstag und Freitag präsentiert sich das Wetter in Palma vorwiegend mit zerstreuten Wolken, was den Besuchern ermöglicht, ihre Outdoor-Aktivitäten ohne größere Sorgen zu planen. Es erwarten Sie Höchsttemperaturen von 27°C am Freitag, was gerade rechtzeitig zum Wochenende für Stimmung sorgt. Genießen Sie eine entspannte Bootsfahrt oder erkunden Sie die malerischen Dörfer der Insel.

Wochenendausblick: Leichter Regen und weiterhin warm

Das Wochenende hält die sommerlichen Temperaturen mit 29°C am Samstag und 28°C am Sonntag konstant hoch. Allerdings begleitet uns auch leichter Regen, der die Natur weiterhin erfrischt und für ein angenehmes Klima sorgt. Die Luftfeuchtigkeit pendelt um die 55%, während der Wind mild mit 5 bis 6 km/h weht. Es bleibt genügend Sonnenschein für alle, die das entspannte Inselleben genießen möchten.

Sowohl die Städter als auch die Naturliebhaber können sich auf eine Zeit freuen, die sowohl Sonnenanbetern als auch Freunden frischerer Temperaturen gerecht wird. Eine Woche in Palma, die vielversprechende Aussichten bietet!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 10.6.2024, 01:38:16. +++