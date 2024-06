Mallorca-Wetter in Portocolom: Sonnige Aussichten und erfrischende Brisen vom 10. bis 17. Juni 2024 (10.6.2024)

Wettertrend Portocolom: Frühsommerliche Temperaturen und malerische Sonnenuntergänge

Die bevorstehende Woche verspricht, ein wahres Vergnügen für alle Sonnenanbeter und Freiluftaktivitätenfreunde in Portocolom zu werden. Mit einer sanften Mischung aus Wolken und Sonnenschein wird es leicht, sich dem Rhythmus der Balearen-Perle hinzugeben. Vom 10. bis zum 17. Juni 2024 erhalten Sie hier eine umfangreiche Wettervorhersage für eine perfekte Urlaubsplanung.

Hochsommerliche Bedingungen zum Wochenauftakt

Am Montag, den 10. Juni, begrüßt uns Portocolom mit aufgelockerter Bewölkung und einem Höchstwert von angenehmen 25°C. Bei einer sanften Brise von 6 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 59% ist der Tag ideal für lange Spaziergänge am Hafen oder einen entspannten Nachmittag in einem der zahlreichen Cafés. Der Druck liegt bei 1011 hPa, was eine stabile Wetterlage verspricht.

Leichte Niederschläge mit Sonnenschein

Am Dienstag wird es etwas nasser, doch der leichter Regen kann Grautöne in die beeindruckenden Küstenlandschaften malen, was magische Momente für Fotografen und Naturfreunde schafft. Bei 22°C und einem Wind von 8 km/h bleibt es angenehm kühl. Den Abend können Sie idealerweise bei einem Glas mallorquinischen Wein genießen, während die Luftfeuchtigkeit auf 67% steigt.

Mildes Klima begleitet von Wolken

Die Wolkendecke verdichtet sich ein wenig am Mittwoch, den 12. Juni. Bei ebenfalls 22°C und einem sanften Wind von 6 km/h können Sie die Zeit nutzen, um die lokale Kultur und Küche in Portocolom zu erkunden. Mit einem Druck von 1017 hPa erscheint das Wettergestirn stabil.

Klare Aussichten mit entspannter Brise

Einen strahlend blauen Himmel erwartet uns am Donnerstag, ein perfekter Tag, um an Bord eines Segelbootes zu gehen oder in den ruhigen Gewässern zu schnorcheln. Mit weniger als 65% Luftfeuchtigkeit und einem sanften Wind von 5 km/h ist es die ideale Zeit für Aktivitäten im Freien. Der Luftdruck bleibt mit 1020 hPa hoch.

Wochenendausblick: Wechselnde Wolkenfelder und leichte Schauer

Während sich der Himmel am Freitag und Samstag mit vereinzelten Wolken schmückt, können Sie sich auf eine milde Temperatur von 23°C und 25°C freuen. Der Wind hält sich mit 6 bzw. 7 km/h weiterhin zurückhaltend. Ein leichter Regen wird am Samstag für Abkühlung sorgen. Die Luftfeuchtigkeit klettert etwas hoch auf 70%, was für eine erhöhte Schwüle sorgen kann.

Dense clouds gathering on Sunday, however, do not dampen the spirits, as the temperature remains stable at 25°C, accompanied by light rains and a gentle breeze of 4 km/h, creating an atmosphere perfect for enjoying the lush scenery that Portocolom offers.

Resümee: Eine Woche voller Abwechslung

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Wetterprognose für Portocolom in der zweiten Juniwoche ein zumeist freundliches Bild mit einigen feuchten Unterbrechungen zeichnet. Eine ideale Gelegenheit, um das vielfältige Freizeitangebot der Region in vollen Zügen zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 10.6.2024, 01:48:46. +++