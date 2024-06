Sonniges Wetter in Petra: Eine Woche voller Sonnenschein und angenehmen Temperaturen (10.6.2024)

Strahlend blauer Himmel über Petra

In der malerischen Stadt Petra auf Mallorca können sich Einheimische und Besucher in der kommenden Woche auf perfekte Wetterbedingungen mit viel Sonnenschein und angenehmen Temperaturen freuen. Es herrscht eine ausgesprochen heiter bis wolkige Woche vor, die ideal ist, um die vielfältigen Freizeitaktivitäten im Freien zu genießen oder einfach entspannte Stunden am Strand zu verbringen.

Sonnige Aussichten: Das Wetter vom 10. bis zum 17. Juni 2024

Die Wetterprognose für die Woche vom 10. bis zum 17. Juni 2024 verspricht ideales Ferienwetter. Los geht es am 10. Juni mit einer angenehmen Höchsttemperatur von 25°C unter einem klaren Himmel. Es weht ein leichter Wind mit lediglich 8 km/h, und die Luftfeuchtigkeit liegt bei niedrigen 26%. Der darauffolgende Tag bietet bei 27°C und einem leicht schwächeren Wind ebenso ungetrübten Sonnenschein.

Ab dem 12. Juni wird es mit 28°C noch ein kleines Stückchen wärmer, und auch hier dominiert ein klarer Himmel über Petra. Der Trend zu sommerlicher Wärme setzt sich weiterhin fort: Am 13. und 14. Juni klettern die Temperaturen auf 31°C bzw. 33°C, wobei der Himmel weiter klar bleibt.

Das Wochenende hält ebenfalls bestes Wetter für alle Unternehmungen bereit. Am 15. Juni wird ein Höchstwert von 32°C, am 16. Juni von 31°C und am finalen Tag unserer Wettervorschau, dem 17. Juni, werden es angenehme 30°C sein. Durchgehend trockenes Wetter bei kaum vorhandener Bewölkung macht diesen Zeitraum zu einem echten Highlight für Sonnenhungrige.

Langfristige Prognose und Tipps

Wer seinen Urlaub in Petra geplant hat, kann sich entspannt zurücklehnen. Die langfristige Prognose verspricht durchgängig sonniges Wetter ohne sorgenbringende Niederschläge. Die UV-Strahlung bewegt sich in einem Bereich, der zu Vorsicht mahnt. Vergessen Sie also nicht entsprechende Schutzmaßnahmen wie Sonnenbrille und Sonnencreme.

Die Morgendämmerung beginnt in dieser Woche jeweils zwischen 2:35 und 2:36 Uhr. Genießen Sie den Anblick eines spektakulären Sonnenaufgangs, der Petra in ein goldenes Licht taucht. Der Sonnenuntergang findet jeweils zwischen 16:39 und 16:42 Uhr statt und bietet die Gelegenheit, den Tag mit unvergesslichen Momenten ausklingen zu lassen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 10.6.2024, 01:38:41. +++