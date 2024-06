Wetter in Sóller: Leichte Regenschauer und angenehme Temperaturen vom 10.06.24 bis 17.06.24

Aktuelle Wettervorhersage für Sóller

Die malerische Ortschaft Sóller auf Mallorca wird in der Woche vom 10. Juni bis zum 17. Juni 2024 von überwiegend leichtem Regen begleitet, während die Temperaturen angenehm warm bleiben. Verfolgen Sie mit uns die 7-Tage-Wetterprognose und erfahren Sie, welche Temperaturänderungen und wetterbedingten Aktivitäten Sie planen können.

Das Wetter in Sóller im Detail

Beginnen wir mit dem Montag, dem 10. Juni: Frische Frühlingsluft wird an diesem Tag bei einer leicht regnerischen Stimmung zu spüren sein. Die Höchsttemperatur liegt bei 26°C. Ein sanfter Wind weht mit einer Geschwindigkeit von nur 3 km/h, während die Luftfeuchtigkeit bei 50% und der Luftdruck bei 1012 hPa stabil bleibt. Die Sonne lässt sich zum ersten Mal um 4:20 Uhr blicken und wird zu einer malerischen Szene am Himmel um 19:16 Uhr untergehen.

Am Dienstag, dem 11. Juni, setzt sich das leicht regnerische Muster mit Temperaturen um die 22°C fort. Eine erhöhte Luftfeuchtigkeit von 68% könnte das Gefühl kühler machen, geschützt durch stabile atmosphärische Bedingungen bei einem Luftdruck von 1014 hPa.

Der Mittwoch und Donnerstag (12. und 13. Juni) bieten ähnliche Bedingungen, mit leichtem Regen, einer konstanten Windgeschwindigkeit und Temperaturen, die sich komfortabel bei 23°C einpendeln. Denken Sie daran, dass eine leichte Jacke oder ein Schirm Ihre besten Begleiter für die milden Tage sein könnten.

Zu Freude der Sonnenanbeter bringt der Freitag, der 14. Juni, eine Pause vom Regen mit aufgelockerter Bewölkung und wärmeren Temperaturen von bis zu 29°C. Die Luftfeuchtigkeit fällt auf 41%, was für erfrischende Abendaktivitäten ideal ist.

Das Wochenende behält die wärmere Tendenz bei, wobei der Samstag eine Maximaltemperatur von 30°C aufzeigt und die folgenden Tage, einschließlich des Sonntags, mit leichten Regenschauern und Temperaturen bis zu 31°C ein wahrer Sommervorgeschmack sind.

Wetteraussichten für das kommende Wochenende in Sóller

Das bevorstehende Wochenende in Sóller verspricht weiterhin leichte Regengüsse bei Temperaturen um die 30°C. Ein perfekter Anlass, um die kühle Atmosphäre zu genießen und die malerischen Straßen Sóllers zu erkunden, ehe man sich in eines der sorgfältig geführten Cafés zurückzieht oder durch die Gassen schlendert. Der Sonnenaufgang begrüßt Sie auch am Wochenende pünktlich um 4:20 Uhr und der Tag wird bei Sonnenuntergang um 19:18 Uhr, bzw. 19:19 Uhr enden.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 10.6.2024, 01:46:41. +++