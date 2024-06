Wetter Manacor (10.06.24 bis 17.06.24): Temperaturtrends und Wetteraussichten

Wetteraussichten für Manacor: Eine Woche zwischen Sonne und Regenschauern

Sommerliche Stimmung in Manacor:Manacor Die kommende Woche verspricht in Manacor wechselhaftes aber überwiegend angenehmes Wetter. Warme Sonnenstrahlen durchbrechen immer wieder die Wolkendecke und laden zum Verweilen im Freien ein. Wir geben Ihnen einen umfassenden Überblick, was das Wetter in Manacor vom 10. Juni bis 17. Juni 2024 bereithält.

Frühsommer in Manacor: Temperaturen und Wetterphänomene

Die Wetterprognose für Manacor startet am 10. Juni mit 26 Grad Celsius und einer wolkigen, aber kaum beengenden Atmosphäre. Dank des nur leichten Windes spüren die Bewohner und Besucher tatsächlich nahezu die vollen 26 Grad. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 47 Prozent und einem Luftdruck von 1011 hPa ist das Klima fast perfekt für Ausflüge in die malerische Umgebung.

Gegen Mitte der Woche - genauer gesagt ab dem 11. Juni - wird der Himmel über Manacor von überwiegendem Bewölk bestimmt sein. Mit leicht sinkenden Temperaturen von 23 Grad Celsius ist das Wetter alles andere als ungemütlich. Der nächste Tag bringt identische Temperatur- und Wolkenszenarien, allerdings bei einem leicht erhöhten Luftdruck.

Ab dem 13. Juni ändert sich das Bild ein wenig: Der Himmel zeigt sich stückweise aufklarend und es herrschen einige Wolken, was den 23 Grad Celsius eine angenehme Frische hinzufügt. Der Wind bleibt beharrlich bei einer Geschwindigkeit von 6 km/h und die Luftfeuchtigkeit schwankt um die 52 Prozent.

Das Wochenende in Manacor rückt näher und mit ihm kleine Abweichungen im Wettergeschehen. Am 14. Juni lässt sich die Sonne etwas großzügiger blicken, die Temperaturen steigen auf angenehme 25 Grad Celsius bei einer lockeren Wolkendecke. Doch der nahe liegende Sommer beweist seine Unbeständigkeit, denn am 15. Juni begleitet uns leichter Regen und zieht ein wenig Hitze aus der Luft.

Die zweite Wochenhälfte bringt dann Temperaturen, die auf hochsommerliche 28 Grad Celsius ansteigen, begleitet von vereinzelten Wolken. Freuen Sie sich auf dem Höhepunkt der Woche, den 17. Juni, denn trotz leichter Regenschauer ist mit 29 Grad Celsius die wärmste Temperatur innerhalb der 7-tägigen Wetterprognose zu erwarten.

Die Schlüsselmomente des Tages: Sonnenaufgang und -untergang in Manacor

Ein lichterfülltes Schauspiel: Die Sonne begrüßt die Einwohner Manacors dieser Tage pünktlich um 4:19 Uhr morgens und entlässt sie in einen langen, bis zu 15 Stunden währenden Tag. Denn nicht vor 19:13 Uhr neigt sich das strahlende Himmelslicht dem Ende zu und markiert den malerischen Sonnenuntergang. Ein frühsommerlicher Tag wird mit reichlich Tageslicht gefüllt, was Ausflüge und Aktivitäten im Freien bis in die späten Abendstunden ermöglicht.

Fazit: Was bringt die Wetterwoche in Manacor?

Die Prognosen für das Wetter in Manacor sind vielversprechend für diejenigen, die Sonnenstrahlen mit leichtem Sommerregen mischen möchten. Bereiten Sie sich auf milde Nächte und warme Tage vor, nutzen Sie die Gelegenheit für vielfältige Unternehmungen. Ob bei Wolken oder Sonnenschein, Manacor zeigt sich von einer reizvollen Seite!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 10.6.2024, 01:35:02. +++