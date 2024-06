Wetteraussichten für Artà - Mallorca: Sonne, Wolken und leichte Regenschauer vom 10.06.2024 bis 17.06.2024

Aktuelle Wetterprognose für Artà auf Mallorca

Mit malerischen Buchten und einer malerischen Landschaft ist Artà ein Juwel auf Mallorca, das zu jeder Jahreszeit eine Reise wert ist. Für diejenigen, die in der Woche vom 10. Juni bis zum 17. Juni 2024 einen Besuch in Artà planen, bieten die kommenden Tage eine Mischung aus Sonnenschein, vereinzelten Wolken und leichten Regengüssen.

Start in die neue Woche mit Wolken und Sonne

Der Montag, der 10. Juni 2024, begrüßt die Einwohner und Besucher von Artà mit temperierten 23°C und einem Himmel, der teilweise von Wolken bedeckt ist. Die Wolkenlücken lassen jedoch auch Raum für sonnige Momente, während der Wind mit 5 km/h angenehm leicht weht. Dieses wetterige Zusammenspiel verspricht einen angenehmen Beginn der Woche.

Leichte Regenschauer und freundliches Wetter

Ein leichter Regen, der für den Dienstag, 11. Juni 20214, angesagt ist, könnte die blaue Palette des Himmels temporär mit grauen Farbtönen übermalen und die Temperaturen auf milde 21°C senken. Doch keine Sorge – der Landstrich um Artà behält trotz allem sein sonniges Gemüt.

An den darauffolgenden Tagen hält sich das Wetter mit überwiegend bedecktem Himmel am Mittwoch und klarer Sicht auf einen meist blauen Himmel am Donnerstag. Die Temperaturen liegen beständig bei welligen 21°C bis 22°C.

Sommerliche Temperaturen und unbeständiger Himmel

Ab dem Freitag, den 14. Juni, zeigen sich wieder vermehrt Sonnenstrahlen über Artà, begleitet von einzelnen Wolken und einer herrlichen Höchsttemperatur von 24°C. Auch der Samstag besticht mit einem Mix aus Sonne und Wolken, bevor am späten Samstag und am Sonntag wieder leichter Regen einsetzt.

Zum Ausklang der Woche am 17. Juni können sich Besucher auf erhöhte Temperaturen von bis zu 25°C freuen, die trotz der Aussicht auf leichte Regenschauer für sommerliche Stimmung auf der Insel sorgen werden. Mit Winden zwischen 5 und 8 km/h und mäßiger Luftfeuchtigkeit bleibt die Atmosphäre angenehm.

Die Sonne geht in dieser Woche früh auf – bereits um 4:18 Uhr erwacht Mallorca zum Leben, und der Abend wird bis weit nach 19 Uhr durch die langen Tage des Juni erhellt.

Fazit:

Die kommende Woche in Artà bietet alles, was das Herz begehrt: Von bezaubernden Sonnenstunden bis hin zu belebenden Regenschauern ist alles dabei. Ob für Wanderungen in der Natur, Entspannung am Strand oder Erkundungen in der Stadt – das Wetter zeigt sich abwechslungsreich und weitgehend freundlich – perfekt für vielfältige Aktivitäten im Freien.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 10.6.2024, 01:23:21. +++