Wetteraussichten für Banyalbufar: Eine Woche gemäßigter Temperaturen und vereinzelter Niederschläge (10.6.2024)

Wetterprognose für Banyalbufar vom 10.6.2024 bis zum 17.6.2024

Die malerische Gemeinde Banyalbufar auf Mallorca steht in der kommenden Woche vor gemäßigten Temperaturen und einer Mischung aus Sonne und vereinzelten Regenschauern. Mit Blick auf die Wetterdaten vom 10. bis zum 17. Juni 2024 erwartet die Einwohner und Besucher eine konstante Wetterlage, bei der das Thermometer durchgehend um die 22 bis 26 Grad Celsius pendelt.

Zuverlässige Wettervorhersage für Banyalbufar - Sonne, Wolken und leichte Regenschauer

Montag, 10. Juni 2024: Teilweise bedeckter Himmel und kühle Böen sorgen für eine leichte Brise bei 22 Grad Celsius. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 64% und einem Luftdruck von 1012 hPa bleibt das Wetter eher mild. Der Tag in Banyalbufar beginnt mit einem Sonnenaufgang um 4:21 Uhr und endet mit einem malerischen Sonnenuntergang um 19:17 Uhr. Dienstag, 11. Juni 2024: Der Tag wird begleitet von leichtem Regen bei Temperaturen, die erneut eine mäßige 22 Grad Marke erreichen. Mit einer leicht erhöhten Luftfeuchtigkeit von 73% könnten Sie sich auf eine Schwüle einstellen, bei einem Druck von 1013 hPa. Mittwoch, 12. Juni 2024: Die Bewohner von Banyalbufar können mit einigen Regentropfen rechnen, während sich die Temperatur weiterhin auf 22 Grad einpendelt. Eine Windstärke von 3 besänftigt die leicht erhöhte Luftfeuchtigkeit von 66%. Donnerstag, 13. Juni 2024: Auch am Donnerstag hält der leichte Regen an, jedoch ohne dass die Temperaturen sich beträchtlich ändern. Der Druck steigt leicht auf 1019 hPa bei gleichbleibenden Windbedingungen. Freitag, 14. Juni 2024: Ein Vorgeschmack auf den Sommer wird mit aufgelockerten Wolken und einer Höchsttemperatur von erfreulichen 26 Grad Celsius geliefert, während die Luftfeuchtigkeit auf 57% sinkt. Wochenende, 15. und 16. Juni 2024: Das Wochenende hält weiterhin Temperaturen im Bereich der 25 Grad Celsius bereit, allerdings nicht ohne gelegentliche leichtere Regenschauer. Die Luftfeuchtigkeit verbleibt im recht gemäßigten Bereich von 63% am Samstag und 69% am Sonntag. Sonntag, 17. Juni 2024: Am Ende der Woche lässt der Regen etwas nach und der Himmel klärt auf, womit man bei einer angenehmen Temperatur von 25 Grad und einer bei 67% liegenden Luftfeuchtigkeit einen schönen Tagesausklang genießen kann. Es empfiehlt sich in der Woche vom 10. bis zum 17. Juni 2024 für alle Outdoor-Aktivitäten in Banyalbufar, einen Regenschirm griffbereit zu halten, während Sie die wohltuenden Temperaturen und die Abwechslung aus Sonnen- und Regenphasen optimal für Ihre Tagesplanung nutzen können.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 10.6.2024, 01:23:54. +++