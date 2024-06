Wetteraussichten für Calvià: 7-Tage-Prognose mit Sonnen- und Regenmomenten (10.6.2024)

Wochenüberblick: Das Wetter in Calvià vom 10.06.2024 bis zum 17.06.2024

Die kommende Woche in CalviàCalvià stellt sich als eine Mischung aus sonnigen Abschnitten und einigen regnerischen Einflüssen dar. Mit Temperaturen, die angenehme Sommertage versprechen, gibt es sowohl Grund zur Freude für Sonnenanbeter als auch für Liebhaber der erfrischenden mallorquinischen Regenschauer.

Montag, 10. Juni 2024: Beginn mit Wolken

Der Wochenstart zeigt sich mit teilweise bewölktem Himmel, bei einer Höchsttemperatur von 24°C. Mit einer Windgeschwindigkeit von 3 km/h wird es eine leichte Brise geben. Der Feuchtigkeitsgehalt liegt bei 55%, während der Luftdruck bei 1012 hPa gemessen wird. Die Sonne begrüßt die Calvià-Bewohner um 4:22 Uhr und verabschiedet sich um 19:16 Uhr.

Dienstag, 11. Juni 2024: Nass mit leichten Regenschauern

Leichte Regenschauer werden erwartet, was die gemütliche Urlaubsstimmung auf der Insel nicht ins Wanken bringen sollte. Die Temperatur sinkt leicht auf 21°C, begleitet von einem frischen Wind mit 5 km/h. Die Luftfeuchtigkeit erhöht sich auf 73%, während der Luftdruck bei 1013 hPa bleibt. Sonnenauf- und -untergang finden um 4:22 Uhr bzw. 19:17 Uhr statt.

Mittwoch, 12. Juni 2024: Weiterhin leichter Regen bei 22°C

Halbzeit der Woche und das feuchte Wetter hält an. Bei 22°C prognostiziert der Wetterdienst erneut leichten Regen. Die Windgeschwindigkeit bleibt bei 5 km/h, die Luftfeuchtigkeit bei angenehmen 64%. Der Druck klettert auf 1017 hPa.

Donnerstag, 13. Juni 2024: Wenige Wolken trotz leichter Erholung

Die Wolken beginnen sich zu verziehen und geben den Weg frei für etwas Sonnenschein bei 22°C. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 62% bei einem Luftdruck von 1019 hPa. Eine kleine Brise mit 4 km/h wird für angenehme Kühlung sorgen.

Freitag, 14. Juni 2024 bis Sonntag, 16. Juni 2024: Wechselhaftes Spiel zwischen Sonne und Regen

Das Wetter bleibt launisch mit einer Mischung aus Sonne und Wolken am Freitag und leichtem Regen an den darauffolgenden Tagen. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 24°C und 26°C - ideal für sommerliche Unternehmungen auf Mallorca. Besonders erwähnenswert sind die Windgeschwindigkeiten von bis zu 6 km/h, die vor allem am Samstag spürbar sein werden.

Sonntag, 17. Juni 2024: Klarer Himmel zu Wochenbeginn

Die neue Woche startet vielversprechend. Ein klarer Himmel lässt die Temperaturen nochmals auf 26°C ansteigen. Eine leichte Brise von 3 km/h macht den Sonntag zum perfekten Tag für Freizeitaktivitäten im Freien.

Mit dieser vielfältigen Wetterpalette bietet Calvià sowohl Möglichkeiten für Sonnenhungrige als auch für Freundinnen und Freunde der kühleren, regnerischen Tage. Die Insel lädt ein zu vielfältigen Aktivitäten unter freiem Himmel und lässt jedes Herz höherschlagen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 10.6.2024, 01:26:01. +++