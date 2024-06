Wetteraussichten für Marratxí, Mallorca: 10.06.2024 bis 17.06.2024

Wettervorhersage: Eine gemischte Woche erwartet Marratxí auf Mallorca

Die kommenden Tage in Marratxí auf der beliebten Baleareninsel Mallorca präsentieren sich mit einem Wechsel aus Sonne und Wolken sowie einigen Regenmomenten. Das Wetter zeigt sich wechselhaft, bietet jedoch auch angenehme Tage mit sommerlichen Temperaturen. Erleben Sie hier eine umfassende Wetterübersicht für die Woche vom 10. Juni 2024 bis zum 17. Juni 2024.

Montag, 10.6.2024: Gemischte Wolken aber warm

Der Wochenanfang sieht gebrochene Wolken am Himmel über Marratxí, jedoch bleibt das Thermometer bei einer warmen Temperatur von etwa 27°C. Der Wind hält sich mit 3 km/h zurück, ideal für einen entspannten Tag im Freien.

Dienstag, 11.6.2024: Leichter Regen kündigt sich an

Mit Beginn eines neuen Tags steigt die Wahrscheinlichkeit für leichten Regen, während die Temperaturen auf 22°C leicht zurückgehen. Ein leichte Brise weht mit 4 km/h, und die Luftfeuchtigkeit nimmt auf 66% zu.

Mittwoch, 12.6.2024: Weiterhin Niederschläge bei milden Temperaturen

Auch am Mittwoch bleibt das Wetter konstant bei leichtem Regen, und die Quecksilberwerte liegen bei angenehmen 24°C. Die milden Winde sind weiter behutsam und bieten zusammen mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 54% raue aber frische Bedingungen.

Donnerstag, 13.6.2024 bis Samstag, 15.6.2024: Von Regen zu Sonne

Die zweite Wochenhälfte beginnt am Donnerstag ähnlich mit leichtem Regen und einer konstanten Temperatur von 24°C, bevor am Freitag die Sonne durch vereinzelte Wolken hindurchblickt, wobei die Temperaturen auf angenehme 29°C steigen. Am Samstag dürfen sich Bewohner und Besucher auf leichte Regenschauer bei sommerlichen 31°C einstellen.

Sonntag, 17.6.2024: Aussichten zum Wochenende

Zum Abschluss der Woche erlebt Marratxí leichten Regen bei weiterhin sommerlichen 29°C. Die sanften Winde und die steigende Luftfeuchtigkeit von 51% kündigen angenehme, wenn auch leicht nasse Bedingungen an. Der Sonnenaufgang ist weiterhin früh, was längere Tage verspricht.

Eine Woche in Marratxí ist so wechselhaft wie schön, und die einzigartige Kombination aus mediterranem Klima und Inselflair von Mallorca machen jeden Tag zu einem besonderen Erlebnis, ungeachtet des Wetters.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 10.6.2024, 01:36:42. +++