Wetteraussichten für Puigpunyent: Eine Vorhersage mit Licht und Regen vom 10. Juni bis 17. Juni 2024 (10.6.2024)

Wetter in Puigpunyent: Die kommende Woche im meteorologischen Fokus

Mit dem Sommer, der auf der bezaubernden Insel Mallorca seinen Höhepunkt erreicht, blicken wir auf die Wettervorhersage für Puigpunyent in der dritten Juniwoche 2024. Die malerische Gemeinde erwartet Tage voller Sonne, vereinzelten Wolken und gelegentlichem Regen, die ideale Bedingungen für unterschiedlichste Aktivitäten und Entspannung im Freien bieten.

Von leichter Brise und bewölktem Himmel bis hin zu sommerlichen Temperaturen

Montag, 10. Juni 2024: Der Wochenstart präsentiert sich mit teilweise bewölktem Himmel und einer angenehmen Höchsttemperatur von 21°C. Eine leichte Brise weht mit nur 3 km/h.

Dienstag, 11. Juni 2024: Befeuchtete Straßen könnten den Tag kennzeichnen, da leichter Regen vorhergesagt wird und die Temperatur bei 20°C verharrt. Die Luftfeuchtigkeit steigt auf 73%, was zu einem spürbaren Unterschied führen kann.

Mittwoch, 12. Juni 2024: Weiterhin ist mit leichtem Niederschlag und einer gleichbleibenden Temperatur von 20°C zu planen. Der Wind könnte ein wenig auf 4 km/h ansteigen, während der Luftdruck steigt, was auf Besserung des Wetters hindeuten könnte.

Donnerstag, 13. Juni 2024: Die Wolken weichen und machen Platz für einen Himmel, der nur von einigen wenigen Wolkenfetzen durchbrochen wird. Bei milden 20°C ist das Wetter ideal für einen Ausflug in die Natur rund um Puigpunyent.

Ein Wochenende mit Sonnenschein und milden Sommerregen in Puigpunyent

Freitag, 14. Juni 2024: Exquisite 23°C und ein Himmel, der von vereinzelten Wolken durchkreuzt wird, stimmen auf ein angenehmes Wochenende ein. Die Luftfeuchtigkeit bleibt stabil und die Bedingungen sind perfekt für den Genuss lokaler Freizeitaktivitäten.

Samstag, 15. Juni 2024: Der Samstag wird von Temperaturen von bis zu 24°C verwöhnt, jedoch wird leichter Regen erwartet, der die Idylle leicht stört. Doch, der Regen kann auch eine willkommene Erfrischung sein und die Natur zum Leuchten bringen.

Sonntag, 16. Juni 2026: Der Regen setzt sich bei gleicher Temperatur von 24°C leicht fort, durchaus passend, um es sich gemütlich zu machen und das ländliche Mallorca auch bei sanftem Regen zu erforschen.

Montag, 17. Juni 2024: Mit leichtem Regen ausklingend hält die neue Woche an den vorangegangenen Tagen fest und präsentiert sich bei 24°C als wahrhaft gemäßigt.

Genießen Sie also die facettenreiche Woche in Puigpunyent, die sowohl Sonnenanbeter als auch Regenschirmfreunde zufriedenstellen dürfte. Unabhängig von der Wetterlage verspricht jede Facette ihren ganz eigenen Charme. Seien Sie bereit für alles, was das Wetter auf Mallorca zu bieten hat!

