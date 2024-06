Wetteraussichten für Son Servera: 10.06.2024 bis 17.06.2024

Aktuelle Wetterprognose für Son Servera

Son Servera, die pittoreske Ortschaft auf Mallorca, zeigt sich in den nächsten sieben Tagen mit einem abwechslungsreichen Wettergesicht. Besucher der Region können sich auf milde Temperaturen und eine Mischung aus Sonne und Wolken freuen, während sie die mallorquinische Gastfreundschaft genießen.

Wettertrend für Son Servera vom 10. Juni bis 17. Juni 2024

Mit mäßigen Windbedingungen und angenehmen Temperaturen, die durchschnittlich bei 23 Grad Celsius liegen, lädt das Wetter in Son Servera zu zahlreichen Aktivitäten im Freien ein. Obwohl vereinzelt leichter Regen die sommerliche Stimmung trüben könnte, bleibt es großteils trocken mit broken clouds und malerischen Sonnenuntergängen.

Das Wetter am 10.06.2024 präsentiert sich mit aufgelockerten Wolkenfeldern und schenkt uns bei 23 Grad Celsius und einem sanften Wind von 4 km/h einen wundervollen Tag. Der Luftdruck liegt stabil bei 1012 hPa, und eine Luftfeuchtigkeit von 67% verspricht einen Erholungstag ohne Schwüle.

Die Wetterprognose für den 11.06.2024 signalisiert leichter Regen bei ebenfalls angenehmen 22 Grad Celsius. Frische Brisen erhöhen die Windstärke leicht auf 7 km/h. Mit dem Einsetzen des Niederschlags sinkt die Luftfeuchtigkeit auf 63% und bietet somit eine Erfrischung für die Natur sowie Besucher der Insel.

Am 12. und 13. Juni bleibt es konstant bei 22 Grad Celsius, jedoch wechseln sich überzogene Wolkenfelder am Mittwoch mit einem strahlend klaren Himmel am Donnerstag ab. Der Wind hält sich weiterhin moderat.

Der 14.06.2024 überrascht mit vereinzelten Wolken am Himmel und lässt bei 23 Grad Celsius eine wohlige Wärme zurück. Ein idealer Zeitpunkt für eine Entdeckungstour durch Son Servera.

Zum Wochenende hin sieht es ähnlich positiv aus. Die Temperaturen steigen leicht auf klare 24 und 25 Grad Celsius an, was die Herzen aller Sonnenanbeter höher schlagen lässt. Allerdings sollte man den Regenschirm nicht vergessen, denn am 15. und 17. Juni ist mit leichtem Regen zu rechnen, der jedoch von sonnigen Momenten durchbrochen wird.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 10.6.2024, 01:47:11. +++