Wetterbericht Ses Salines: Sonnige Aussichten und milde Brisen - Ihre 7-Tage-Prognose (10.6.2024)

Aktuelles Wetter und Wochenausblick für Ses Salines, Mallorca

Die malerische Region Ses Salines auf Mallorca erwartet in den kommenden sieben Tagen angenehmes Wetter - perfekt für Outdoor-Aktivitäten oder entspannte Spaziergänge entlang des Mittelmeers. Mit Temperaturen, die behagliche 23°C bis 27°C erreichen, bietet sich die Gelegenheit, die natürliche Schönheit Mallorcas in vollen Zügen zu genießen.

Wochenüberblick: Sonnige Tage und milde Brisen

Die Woche beginnt am 10. Juni 2024 mit leicht bewölkten Himmeln und einer angenehmen Temperatur von 24°C. Ein schwacher Wind von 5 km/h verspricht eine frische Brise, während die Luftfeuchtigkeit bei 59% liegt und der Luftdruck 1012 hPa beträgt.

Am 11. Juni erwarten wir leichten Regen bei einer Tageshöchsttemperatur von 23°C. Die frische Brise weht weiterhin sanft mit 7 km/h.

Der 12. Juni bringt überwiegend bedeckten Himmel mit sich, aber die Temperaturen bleiben stabil bei 23°C und die Windgeschwindigkeiten liegen bei moderaten 7 km/h.

Die Mitte der Woche markiert der 13. Juni mit wenigen Wolken am Himmel und gleichbleibenden Temperaturen um die 23°C.

Ein leichter Anstieg der Temperaturen ist für den 14. Juni zu beobachten, begleitet von vereinzelten Wolken. Das Thermometer steigt auf freundliche 25°C.

Das kommende Wochenende wird mit Sonnenschein und leichter Bewölkung eingeleitet. Am 15. Juni können Sie mit 27°C an der Oberseite der Temperaturskala und am 16. Juni mit ähnlich angenehmen Bedingungen rechnen.

Den Abschluss unserer 7-tägigen Prognose bildet der 17. Juni, an dem leichter Regen Temperaturen von 26°C mit sich bringt, die Ihre Pläne für Outdoor-Aktivitäten jedoch nicht trüben sollten.

Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Ses Salines

Genießen Sie lange Sommertage in Ses Salines, mit Sonnenaufgängen um 4:20 Uhr und Sonnenuntergängen, die bis hinein in die späten Abendstunden um 19:16 Uhr andauern. Diese Zeiten bieten hervorragende Voraussetzungen, um die herrliche Atmosphäre Mallorcas vollständig einzufangen.

Ob Sie sich entspannen oder auf Entdeckungsreise gehen möchten, die Wetterbedingungen in Ses Salines sind ideal, um jeden Moment unter Mallorcas Sonne auszukosten.

