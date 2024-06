Wetterprognose für Estellencs (10.06.2024 bis 17.06.2024): Mildes Klima trotz vereinzelter Regenschauer

Wetter in Estellencs: Ihre 7-Tage-Vorhersage

Estellencs, ein traumhaftes Dorf auf Mallorca, ist bekannt für sein mildes mediterranes Klima. Diese Woche bietet eine abwechslungsreiche Wetterlage, die sowohl Sonnenanbeter als auch Freunde plätschernder Regentage zufrieden stellen wird.

Der Beginn der Wetterwoche in Estellencs

Am Montag, den 10. Juni 2024, starten wir in Estellencs mit 22°C und einem Himmel, der von teilweise zerrissenen Wolken geziert ist. Eine sanfte Brise weht mit 4 km/h. Eine angenehme Luftfeuchtigkeit von 64% wird durch einen Stand von 1012 hPa ergänzt.

Dienstag bringt uns leichten Regen bei gleichbleibenden 22°C, aber einer gesteigerten Luftfeuchtigkeit von 74%. Der Wind bleibt eine milde Angelegenheit mit 3 km/h.

Estellencs in der Wochenmitte

Die Tage Mittwoch und Donnerstag sind von leichtem Regen und einigen wenigen Wolken beherrscht. Dennoch scheint mit 22°C das milde Wetter in unserer reizenden Gemeinde weiterhin Bestand zu haben.

Ein Hauch des Sommers

Ein Hauch des nahenden Sommers liegt in der Luft, wenn am Freitag die Temperaturen auf angenehme 25°C klettern und von vereinzelten Wolken begleitet werden. Das Wochenende wird von leichtem Regen und gleichbleibenden Temperaturen überschattet.

Blick in die nächste Woche

Zum Abschluss unserer Wettervorschau bleibt es in Estellencs am Sonntag mit 25°C und gelegentlichem Regen weitgehend konstant, was die Bedingungen angeht. Der Wind ebbt auf 3 km/h ab, was verspricht, einen sanften Übergang in die neue Woche zu schaffen.

Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Estellencs

Genießen Sie die längsten Tage des Jahres in Estellencs. Der Sonnenaufgang um etwa 4:21 Uhr und der Sonnenuntergang gegen 19:19 Uhr sorgen für herrlich lange Tage, die man voll und ganz auskosten kann.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 10.6.2024, 01:30:49. +++