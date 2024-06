Wetterprognose für Inca, Mallorca: Eine Woche voller Sonne trotz vereinzelter Regenschauer (10.6.2024)

Wettertrends für Inca, Mallorca - Eine sommerliche Woche steht bevor

Das malerische Inca auf Mallorca bereitet sich auf eine sommerlich-warme Woche im Juni 2024 vor. Trotz vereinzelter Regenschauer wirkten die freundlichen Sonnenstrahlen im charmanten Städtchen Wunder. Hier bieten wir Ihnen die detaillierte Wettervorhersage für die Zeitspanne vom 10. Juni bis zum 17. Juni 2024.

Montag, 10.6.2024: Leichter Regen und milde Brisen

Der Montag begrüßt die Einwohner und Besucher Incas mit frischen 29°C und einer angenehmen Brise von 3 km/h. Einige Tropfen Regen könnten fallen, jedoch sollte dies dem sommerlichen Gefühl wenig Abbruch tun, da die Luftfeuchtigkeit bei behaglichen 37% liegt.

Dienstag, 11.6.2024: Erfrischung mit leichtem Regen

Am Dienstag nimmt die Temperatur leicht ab auf 22°C. Die Bewohner könnten während gelegentlichen, leichten Regenschauern eine angenehme Abkühlung erleben. Der Wind bleibt mäßig bei 5 km/h. Die Luftfeuchtigkeit steigt auf 60%, was den Tag frisch und belebend macht.

Mittwoch, 12.6.2024: Sonne-Regen-Mix bei angenehmen Temperaturen

Der Mittwoch bringt eine Mischung aus Sonne und leichtem Regen, wobei die Temperaturen bei angenehmen 24°C liegen. Leichte 3 km/h-Winde sorgen weiterhin für ein angenehmes Klima, und die Luftfeuchtigkeit von 53% verspricht eine Wohlfühlatmosphäre.

Donnerstag, 13.6.2024: Steigende Temperaturen vor dem Wochenende

Eine sanfte Steigerung erfährt das Thermometer am Donnerstag und zeigt 25°C. Es gibt weiterhin vereinzelte Regengüsse, die die frischere Luft mit einer Luftfeuchtigkeit von 49% verstärken und für eine angenehme Frische sorgen.

Freitag, 14.6.2024: Bewölkte Aussichten bei sommerlicher Hitze

Der Freitag beeindruckt mit 31°C und "broken clouds" - ideale Bedingungen, um das einzigartige Flair Incas zu genießen. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf solide 24%, während ein leichter Wind für die nötige Abkühlung sorgt.

Samstag bis Sonntag: Beinahe tropische Hitze und vereinzelte Schauer

Das Wochenende läutet Inca mit Temperaturen von 32°C am Samstag und bis zu 34°C am Sonntag ein. Die geringe Wahrscheinlichkeit für leichtem Regen bleibt bestehen, aber die Luftfeuchtigkeitswerte von 27% am Samstag und 32% am Sonntag werden die Hitze gut erträglich machen.

Dank der frühen Sonnenaufgänge um 4:19 Uhr und späten Sonnenuntergänge um 19:18 Uhr genießen Sie lange Tage unter der mallorquinischen Sonne. Nutzen Sie die Gelegenheit für Outdoor-Aktivitäten und entdecken Sie die Schönheit dieser Region.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 10.6.2024, 01:32:24. +++