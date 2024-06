Wetterprognose für Maria de la Salut: Vorhersage für die nächste Woche (10.6.2024)

Kommende Tage versprechen Wärme und vereinzelt Regenschauer in Maria de la Salut

Die kommende Woche in Maria de la Salut auf Mallorca hält eine wechselhafte Wetterlage für seine Bewohner und Besucher bereit. Von 10. Juni bis 17. Juni 2024 können Einheimische und Touristen eine Mischung aus sonnigen Abschnitten, vereinzelten Regenereignissen und durchgehend angenehmen Temperaturen erwarten – ein typisches mallorquinisches Wetterbild in diesem Monat.

Wochenstart mit Wolken und angenehmen 28°C

Der Montag, 10. Juni 2024, beginnt mit aufgelockerten Wolken am Himmel über Maria de la Salut und bietet warme 28 Grad Celsius. Die Windgeschwindigkeit ist sanft mit 5 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 39%. Der Luftdruck liegt bei 1011 hPa.

Leichter Regenfall kühlt die Temperaturen ab

Am Dienstag, 11. Juni, zieht ein leichter Regenschauer über die Region und sorgt für eine kleine Abkühlung auf 22 Grad Celsius. Perfekt, um dem Alltagsstress in einem der zahlreichen Cafés zu entfliehen, während das sanfte Prasseln des Regens für eine wohlige Atmosphäre sorgt. Der Wind bleibt mit 6 km/h leicht, und die Feuchtigkeit steigt auf 56%.

Wolkenverhangener Mittwoch hält die Wärme

Die Wolken bleiben am Mittwoch, 12. Juni, erhalten und lassen die Sonne nur sporadisch durchscheinen, doch mit 24 Grad bleibt das Klima angenehm. Gleichbleibende Windverhältnisse und eine unveränderte Luftfeuchtigkeit stimulieren zu Aktivitäten im Freien.

Trockenere Luft und wolkenreiche Aussichten

Am Donnerstag, 13. Juni, und Freitag lockert sich die Wolkendecke über Maria de la Salut wieder auf, was zu einem Anstieg der Temperaturen auf 25 bzw. 30 Grad führt. Die Luftfeuchtigkeit nimmt etwas ab, aber die Wetterbedingungen laden weiterhin zu vielfältigen Aktivitäten ein.

Das Wochenende in Maria de la Salut wird von leichtem Regen am Samstag und Sonntag mit gleichbleibend warmen Temperaturen um die 30 bzw. 33 Grad begleitet. Was könnte es Schöneres geben, als das Wochenende mit Freunden und Familie bei einem gemütlichen Grillfest zu genießen, während die sanften Regentropfen auf die naturbelassene Landschaft Mallorcas fallen?

Ein Blick auf die neuen Wochentage

Die neue Woche startet mit anhaltender Erwärmung auf bis zu 34 Grad Celsius bei leichten Regenschauern, die der Landschaft rund um Maria de la Salut eine frische Ausstrahlung verleihen werden. Ein idealer Zeitpunkt, um die kulturellen Veranstaltungen der Umgebung zu erkunden oder bei einer Wanderung die Schönheit der Balearen-Insel zu entdecken.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 10.6.2024, 01:36:08. +++